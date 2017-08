Wutöschingen VW-Bus rammt Transporter

Ein Verletzter und mindestens 12 000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Kollision, die sich am Montagnachmittag auf der B 314 ereignet hat.

Laut Polizeiangaben wollte kurz vor 17 Uhr ein 70-Jähriger mit seinem Kleintransporter nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt er sein Fahrzeug an, was ein nachfolgender VW Bus-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr mit hoher Wucht auf den Transporter auf. Dieser wurde von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Zaun. Der Transporter-Fahrer wurde laut Polizei verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Feuerwehr Wutöschingen an und reinigte die Unfallstelle. Hierzu wurde auch eine Fachfirma hinzugezogen. Der Verkehr auf der B 314 wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.