Wutöschingen VHS-Malkurs von Stefano Barbera stellt aus

Der VHS-Malkurs von Stefano Barbera stellt noch bis zum 23. April Bilder in Klosterschüer Ofteringen aus. Vernissage stößt auf große Resonanz.

Ofteringen (hg) Seit nahezu 35 Jahren engagiert sich der Maler Stefano Barbera als Kursleiter verschiedener Volkshochschulen im östlichen Landkreis. Der gebürtige Sizilianer wohnt mit seiner Frau in Grießen und hat sich mit seinen Malkreisen, die stets ausgebucht sind und von Teilnehmerinnen und Teilnehmern konstant über viele Jahre besucht werden, einen Namen gemacht. Zusammen mit seiner Wutöschinger Malgruppe stellt Barbera derzeit in der Klosterschüer aus.

Bei der Vernissage waren nicht nur von Bürgermeister Georg Eble lobende Worte zu hören, auch Rudolf Straub, ein langjähriger Freund des Künstlers, fand in seiner Laudatio liebenswerte worte, um die Wertschätzung und die Schaffenskraft von Barberas Malkreisen zu unterstreichen. Eine Abordnung des Wutöschinger Musikvereins zauberte mit passenden Klängen ein feierliches Ambiente.

Stefano Barbera ist nicht nur ein Kursleiter, er ist Freund und Helfer, Zuhörer und Ratgeber, mit dem Blick für die ganz individuellen Charaktere und Ausdrucksmöglichkeiten seiner Schülerinnen und Schüler. Mit viel Herzblut ist er bei der Sache, selbst bei der Ansprache zur Ausstellungseröffnung fand er zu jeder der 13 Kurskünstlerinnen ganz persönliche Worte, um die Werke der Malerinnen durch die Farb- und Motivwahl in Bezug zum Individuum charakterlich zu interpretieren und vorzustellen.

Die Gäste spürten die besondere Verbindung, die Barbera zu seinen Malgruppen pflegt und den schlussendlichen Konsens des kulturellen Wirkens, der sich sogar auf gemeinsame Malreisen in die südliche Heimat des Malers ausdehnt. „Ich hätte jetzt Lust ein ganz großes Herz zu malen“, sagte Barbera am Ende seiner Ansprache sichtlich überwältigt über das große Interesse an der Ausstellung. Die Gäste drängten sich zwischen den Stellwänden, die mit 103 Bildern eine große Bandbreite der malerischen Vielfalt zeigen, die die Wutöschinger Gruppe entstehen ließ.

Im oberen Bereich der Klosterschüer sind die Bilder von Barbera zu finden und der Betrachter kann auch hier deutlich das Talent des an den Kunstakademien Florenz und Verona ausgebildeten Malers erkennen. Bis zum 23. April ist die Ausstellung über das Osterwochenende ab Karfreitag und am darauffolgenden Wochenende von 14 bis 18 Uhr für interessierte Besucher geöffnet.