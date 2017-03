Wutöschingen Um die Country- und Line-Dance-Friends kehrt Ruhe ein

Die internen Streitigkeiten bei den Country- und Line-Dance-Friends sind nun geklärt. Das Deutsche Tanzsportabzeichen wird erstmals in Wutöschingen ausgerichtet.

Nach den umwälzenden Veränderungen durch interne Streitigkeiten, die im Oktober mit einer außerordentlichen Hauptversammlung bereinigt werden konnten, läuft seither bei den Country- und Line-Dance-Friends Hochrhein alles rund. Geringfügigie Änderungen gab es bei den Neuwahlen. Der Kassenstand ergab trotz großer Anschaffungen, dank der umtriebigen Mitglieder ein solides Plus. Wutöschingen wird am 7. Oktober voraussichtlich der erste Baden-Württembergische Ausrichtungsort für das deutsche Tanzsportabzeichen in Bronze, Silber und Gold werden.

Bürgermeister Georg Eble zeigte sich erfreut darüber, dass der Klub ein offenes Vereinsheim hat, regelmäßig die Alemannenhalle Wutöschingen nutzt und beim Familiensonntag sowie beim Nikolausmarkt mit eigenen Angeboten dabei war. Die Wohlfühlatmosphäre an der Hauptversammlung sage einiges aus. Musiklehrerin Gudrun Schendel berichtete von zwölf Linedance-Kursen, an denen 185 Tänzer teilgenommen hatten. Im Frühjahr 2016 waren 124 Mitglieder und 51 Gäste aktiv, im Herbst 127 Mitglieder und 46 Gäste. Mit den vier neu geplanten Tänzen beherrschen die Mitglieder 77 Tänze. Wem dies noch nicht reicht, der kann bei den Burning Eagles mittanzen. Diese Gruppe ist für Interessierte offen und wird gerne für Veranstaltungen gebucht.

Der Vorsitzende Herbert Wanka ist überaus zufrieden mit seinem Vorstandsteam und versprach, noch mehr am kulturellen Leben in Wutöschingen teilzunehmen: "Beim Nikolausmarkt haben wir sehr kurzfristig teilgenommen. Da will ich uns verwurzelt wissen." Der gute Gewinn für den Chili-con-Carne-Stand freut ihn besonders. Trotz der geplanten Vereins-Demokratie hatte er einen Autoanhänger, einen Laptop und ein Gerät mit Drucker zum Bedrucken von Tassen erworben. Letzteres könne auch für Firmen und Vereine interessant sein, sagte der Vorsitzende. Die anwesenden Mitglieder hatten nichts auszusetzen gehabt, da der Kassenstand von Maegi Rüeger durch die regelmäßigen Veranstaltungen wie Black Coffee und das regelmäßig geöffnete Vereinsheim mit Angeboten, wie Cocktails, mehr als ausgeglichen war.

Befremdlich seien die zwei anonymen Briefe für den Vorstand gewesen, die im Briefkasten beim Vereinsheim eingeworfen wurden. Inhaltlich wurden der Auftritt beim Bunten Abend in der Wutachhalle vor "unwertem Publikum" gerügt sowie eine Exklusivität der Burning Eagles angeprangert. Gudrun Schendel hatte dazu Stellung genommen und die Argumente entkräftet. Für zwei weitere Jahre gewählt wurden der Vorsitzende Herbert Wanka, Kassiererin Maegi Rüeger in Abwesenheit, Schriftführerin Barbara Gäng für Dennis Wanka, der weiterhin die gut geführte Homepage unterhält, und Beisitzer Christian Kübler.