Wutöschingen Überholvorgang endet mit Totalschaden

Zwei Verletzte und zwei Pkw mit Totalschaden sind die Bilanz einer Kollision, die sich am Dienstagabend in Schwerzen ereignet hat.

Ein 25-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seinem VW von Horheim in Richtung Schwerzen unterwegs. Am Ortseingang von Schwerzen überholte er trotz Gegenverkehrs ein anderes Auto überholen, das nach rechts in die Straße In der Bündt abbiegen wollte, so die Polizeiangaben. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Fahrer wurden verletzt und ins Spital nach Waldshut gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 16 000 Euro schätzt. Die Küssaburgstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.