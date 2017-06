Wutöschingen Überarbeitete Planung für Ortsmitte Degernau

Landschaftsarchitekturbüro Burkhard-Sandler überarbeitet Planung der Degerner Ortsmitte. Die wichtigste Änderung betrifft die Verlegung der Bushaltestellen. Diese werden nun künftig zentraler im Bereich der Einmündung zum Rathausplatz liegen.

Wutöschingen (hg) Die Neugestaltung der Degernauer Ortsmitte beim Rathausplatz erforderte eine Überarbeitung der Planung durch das Landschaftsarchitekturbüro Burkhard-Sandler um den Wünschen und Anregungen des Gemeinderates sowie der Bürger zu entsprechen. Die Überarbeitung der Planung ergab eine Kostenerhöhung von rund 103 500 Euro, dennoch liegt der Planungsvorschlag weiterhin im Rahmen der Förderobergrenze des Landessanierungsprogramms, so dass für die Gemeinde ein Eigenanteil von 543 000 Euro entsteht. Die gesamte Maßnahme beläuft sich laut Kostenschätzung auf rund 1,35 Millionen Euro. Die wichtigste Änderung betrifft die Verlegung der Bushaltestellen. Diese werden nun künftig zentraler im Bereich der Einmündung zum Rathausplatz liegen. Dadurch wird die Gefahr einer möglichen Kollision entschärft, wenn der Bus nicht mehr in einer Haltebucht, sondern direkt auf der Straße zum Stehen kommt. Durch die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer und den baulichen Maßnahmen in diesem Bereich der Degernauer Straße wird der Verkehr automatisch abgebremst. Die ursprünglichen Busbuchten können somit zurück gebaut werden und nach Absprache mit den Anliegern an die Eigentümer zurückgegeben werden. Die Bereiche sollen als Grünflächen in die Umgestaltung einfließen.

Die Stellplätze werden statt 2,50 Meter eine Breite von 2,60 Meter haben und auch der Gehweg in der Altmühlstraße wird etwas verbreitert, so dass dieser durchgängig genutzt werden kann. Die angrenzenden privaten Hofflächen sollen nach Verhandlungen mit den Eigentümern als öffentliche Verkehrsflächen deklariert werden, um somit von der Maßnahme vollumfänglich gefördert zu werden. Die Pflasterung soll auch in diesen Bereichen durchgängig sein. Um den Bereich der beiden neu anzupflanzenden Bäume im oberen und unteren Bereich des Rathausplatzes soll jeweils eine Stufenebene zum Sitzen angeordnet werden. Durch Schutzpoller wird verhindert, dass die Bereiche zugeparkt werden. Das bisherige runde Wasserbecken wird im Spielplatz als Wasserspielbecken verwendet.

Allerdings wird hier nur Wasser fließen, wenn eine Pumpe bewegt wird. Das Becken und der weitere angrenzende Bereich mit Sandplätzen des Spielplatzes werden entsprechend umgestaltet. Neben den neu zu errichtenden Garagen für die Polizeifahrzeuge, die bei Festbetrieb als Ausschank genutzt werden können, soll eine Pergola mit Sitzbank zum Verweilen einladen. Der Gemeinderat stimmte der Planungsänderung einstimmig zu.