Wutöschingen Turnverein Horheim in jeder Hinsicht aktiv

Bei der Hauptversammlung konnte Vorsitzende Sonja Erbsland langjährige Mitglieder auszeichnen. Gründungsmitglied Gertrud Lossau wurde nach insgesamt 37 Jahren im Vorstand verabschiedet. Der Verein bietet eine Vielzahl von Kursen an.

Wutöschingen-Horheim (ywü) Zahlreiche Ehrungen konnte Vorsitzende Sonja Erbsland vom Turnverein Horheim in der Hauptversammlung vornehmen. Gründungsmitglied Gertrud Lossau war ganze 37 Jahre im Vorstand. Die Ehrenvorsitzende erhielt bereits zum 35-Jährigen vom Markgräfler-Hochrhein-Turngau die Gau-Ehrennadel mit Urkunde.

Nachdem sie all die Jahre als Vorsitzende, Stellvertreterin und Schriftführerin die Geschicke des Vereines mitgeprägt hatte, wurde sie nun auf ihren Wunsch von der Vorsitzenden Sonja Erbsland in den Vereins-Ruhestand verabschiedet. Stellvertreterin Jacqueline Mahler verabschiedete Gertrud Lossau schweren Herzens. In ihrer "Rede der Verabschiedungen" erinnerte sie auch an Ulla Utz und Claudia Menden, die ihre Posten als Beisitzerin und Schriftführerin weitergaben. Runde Jubiläen feierten Siegfried Lossau (20 Jahre), Karin Kromer, Waltraud Erbsland und Eva Beck (jeweils 15 Jahre). Claudia Menden und Norbert Menden (zehn Jahre). Alle Geehrten bekamen eine Urkunde überreicht. Norbert Menden erhielt ein besonders Lob von der Vorsitzenden Sonja Erbsland.

Ganze drei Wochen Urlaub hatte er geopfert, um an der Sportschule in Steinbach den Übungsleiter C im Bereich Fitness und Gesundheit für Senioren zu machen. Der Turnverein Horheim hat zehn Kindergruppen, zwei Erwachsenengruppen, eine Nordic Walking-Gruppe und fünf Kursangebote: Montag, 15 Uhr: Fünf- bis Sechsjährige (Christine Behrendt, Daniela Storz). 16 Uhr: Drei- bis Vierjährige (Sonja Erbsland, Sabine Völkel). 17 Uhr: Einführung Geräte, Bodenturnen ab Klasse drei (Sonja Erbsland). 18 Uhr: Senioren Fit im Alter (Luzie Brandenburg). 20 Uhr: Fitnessgruppe (Claudia und Norbert Menden). Dienstag, 15 Uhr: Klasse eins (Sylvia Loeper, Chantal Limke). 16 Uhr Turnen ab Klasse drei (Jacqueline Mahler, Chantal Limke). 17 Uhr: Turnen Klasse zwei (Jacqueline Mahler). 16 Uhr: Dance-Minis Klasse eins und zwei (Tiziana Forgione, Valerie van Husen, Valeria Thoma). 17 Uhr: Dance-Kids Klasse drei und vier (Tiziano Forgione, Valerie van Husen, Valeria Thoma). 18 Uhr: Dance-Teens (Tiziano Forgione). Mittwoch, 16 Uhr: Mutter-Kind-Turnen (Desirée Kaiser). Freitag, nur in der Sommerzeit: 18.15 bis 19.45 Uhr: Sommer Nordic Walking, Treffpunkt am Friedhof (Rolf von Olnhausen). Samstag, nur in der Winterzeit: 14.30 bis 16 Uhr: Winter Nordic Walking, Treffpunkt am Friedhof (Rolf von Olnhausen).

Weitere Kurse: Montag, 19 Uhr: Männer Fitness. Mittwoch, 9.30 Uhr: Frauen Rückentraining, Beckenbodengymnastik (Luzie Brandenburg). 10.45 Uhr: Männer-Fit Ü60 (Luzie Brandenburg). 18.45 Uhr: Step-Aerobic (Tiziana Forgione). Donnerstag, 20 Uhr: Zumba.