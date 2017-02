Wutöschingen Tag der offenen Tür in Alemannenschule

Gemeinschaftsschule stellt Eltern und Schülern Konzept des selbstverantwortlichen Lernens vor. Gäste können Räume besichtigen

Wutöschingen (hg) Mit dem Tag der offenen Tür ermöglichte die Alemannenschule in Wutöschingen vielen Schülern sowie deren Eltern einen Einblick in die Praxis des neuen Lernens. Sämtliche Räume standen zum Besichtigen offen, aber grundsätzlich ohne Straßenschuhe. Wer keine Hausschuhe dabei hatte, lief eben auf Socken durch die Schule.

Im Chemieraum konnten die Kinder experimentieren und am sogenannten Marktplatz im grünen Lernhaus, alle Gebäude sind zur Orientierung der Schüler farblich gekennzeichnet, konnten die Gäste das Programmieren auszuprobieren, sich über das Lernen mit dem i-Pad zu informieren und an der Computertheke die unbegrenzten Möglichkeiten des digitalen Lernens zu ergründen. Das Grundkonzept der Gemeinschaftsschule basiert auf dem selbstverantwortlichen Lernen, das Vermitteln der Fähigkeit, aus eigenem Antrieb heraus Wissen zu erarbeiten. Dies ist eine große Herausforderung, denn obwohl jedes Kind von Natur aus lernen möchte und dies auch unbewusst geschieht, geht es in der Schule darum, diesen Lernwillen bewusst zu aktivieren und zu fördern. Für Lehrer, in der Gemeinschaftsschule Lernbegleiter genannt, wie auch für Eltern zeigt sich hier oft eine Gradwanderung zwischen machbarem Druck und motivierender Gelassenheit, die sich aus Zeit und Vertrauen in das Kind zusammensetzt. Durch reziprokes Lernen, was soviel bedeutet, wie Lernen durch Lehren, kooperatives Lernen, also gemeinsam mit anderen und Individualisierung bietet die Gemeinschaftsschule ein Modell, das sich vom herkömmlichen Schulunterricht deutlich unterscheidet.

Im weißen Lernhaus wurden die Wege zum Sprachen lernen aufgezeigt, Englisch, Französisch und Spanisch – aber auch an der Gemeinschaftsschule kommt kein Schüler am Vokabeln pauken vorbei. Die Räume für Technik, Kunst und textiles Werken konnten besichtigt werden und mit praktischen Arbeiten wurde vorgestellt, wie die Kinder hier ihre Fähigkeiten entwickeln und erproben können. In der Alemannenhalle war ein Sportparcours aufgebaut, außerdem gab es Infostände zum Schüleraustausch mit Kairo und zum Clubunterricht sowie den Arbeitsgemeinschaften. In der Mensa präsentierte sich die ASW von ihrer Glanzseite. Das Schulorchester spielte zur Eröffnung, Schulleiter Stefan Ruppaner überzeugte mit einer aussagestarken Information über das GMS-Konzept und Mirko Sigloch präsentierte die digitale Lernplattform "DiLer", die von der ASW entwickelt wurde und auf großes internationales Interesse anderer Schulen stößt. Zur Unterhaltung gab der Schulchor zwei Lieder zum Besten, dabei der Song Chöre. Auch eine Kostprobe des Musicals Löwenherz wurde geboten, am 30. und 31. März findet die Aufführung in der Alemannenhalle statt.

