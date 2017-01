Wutöschingen Syrer erleben den Winterwald in Wutöschingen

Syrer erleben den Winterwald in Wutöschingen

Flüchtlingshelferkreis organisiert spannendes Programm mit Schneewanderung und Spielenachmittag im Café International

Wutöschingen (hg) Der Flüchtlingshelferkreis hat sich auch für die kalte Jahreszeit ein schönes Programm gemeinsam mit den Flüchtlingen zurecht gelegt und organisierte eine ausgiebige Schneewanderung.

Beate Jacoby führte die Wanderung und drei weitere Helferinnen und Helfer beteiligten sich zusammen mit vier syrischen Männern an dem über fünf Kilometer langen Marsch durch den verschneiten Winterwald. Am Tag darauf lud der Helferkreis Wutöschingen wieder zum Café International in die gemütliche und warme Stube bei der evangelischen Kirche ein und zahlreiche Gäste fanden den Weg, um gemeinsam gesellige Stunden bei Musik, Gebäck, Tee und Kaffee zu verbringen. Die Ansprache stand unter dem Motto eines Gedichtes von Peter Rosegger über Frieden und Freiheit.

Mit Brettspielen und spannenden Knobelrunden verbrachte die Runde nette Stunden und auch beim Scrabble kam lustige Stimmung auf. Künftig findet das Café International immer regelmäßig jeden zweiten Sonntag im Monat um 15 Uhr statt, bereits jetzt sind Gäste, die gerne Kontakt zu den neuen Wutöschinger Bürgern halten möchten herzlich willkommen. Die Gemeinde Wutöschingen hat im Übrigen die meisten Flüchtlinge im Landkreis in der Anschlussunterbringung in Wohnungen untergebracht, eine Fünf-köpfige Familie konnte ebenfalls als Nachzügler eines anerkannten Asylbewerbers aufgenommen werden. Diese Personen werden jedoch nicht zur Aufnahmequote hinzu gerechnet. Das Aufnahme-Soll der Gemeinde gegenüber dem Landkreis ist dennoch komplett erfüllt.