Wutöschingen Sturm am Mittwoch verursacht auch in Wutöschingen schwere Schäden

Sturm am Mittwoch verursacht auch in Wutöschingen schwere Schäden

In der Gewitternacht von Dienstag auf Mittwoch war die Wutöschinger Feuerwehr mit 36 Mann im Einsatz. Die Schäden im Gemeindewald sind immens. Die Gemeindestraße nach Untermettingen bleibt noch einige Wochen gesperrt.

Das Gewitter der Nacht zum Mittwoch hinterließ in den Gemeinden des Wutachtals heftige Schäden. In Lauchringen durchschlug ein Ast eines umgestürzten Baumes eine Scheibe an der evangelischen Kirche, in Wutöschingen wurde durch die Wucht des Sturmes ein Schaufenster eingedrückt und ging zu Bruch.

Einige Dächer wurden beschädigt, Dach- und Firstziegel hatten sich gelöst, die wie fliegendes Papier zu Boden stürzten. Der Gewittersturm hatte eine solche Wucht, dass im Gemeindewald Wutöschingen und Horheim sowie in den privaten Waldgebieten in diesem Bereich die Bäume wie Halmastäbchen abbrachen.

Einige Ausläufer des Sturms fegten auch über Degernau. Laut Förster Jürgen Boller-Berger wurden zwischen 1000 und 1500 Festmeter Nadel und Laubholz abgeschlagen. „Das ganze Ausmaß kann ich im Moment noch nicht abschätzen, aber es ist ein herber Verlust“, erklärte der Gemeindeförster bei einer Begehung vor Ort. Kerngesunde Bäume, ganz gleich welcher Art wurden durch den Gewittersturm mit tornadeoartigem Ausmaß einfach abgedreht.

Überall ragen die Baumstämme wie Speerspitzen aus dem Wald, eine Schneise der Verwüstung zieht sich von Horheim über Wutöschingen oberhalb der B 314 bis nach Degernau in Richtung Erzingen. Die Gemeindestraße zwischen Wutöschingen und Untermettingen wurde von der Feuerwehr abgesperrt und wird auch für die kommenden drei bis vier Wochen gesperrt bleiben. Hier liegen die Bäume an mehreren Stellen quer über die Straße und man kann von Glück sprechen, dass just zu dieser Zeit kein Fahrzeug auf dieser Straße unterwegs war.

„Die Strategie lautet, so schnell wie möglich die Straße und auch die Waldwege frei zu räumen, bevor wir direkt in den Wald gehen, um dort aufzuräumen“, berichtet der Förster. Dazu wird in den nächsten Tagen neben der Tatkraft von Waldarbeitern mit der klassischen Motorsäge auch ein Holzvollernter zum Einsatz kommen, denn es ist schweres Gerät notwendig, um die chaotisch umherliegenden Bäume zu bergen.

Auf Empfehlung des Försters sollten Fußgänger, Wanderer und Sportler in den nächsten Tagen mit viel Bedacht und Vorsicht in den Wald gehen, es können sich immer noch Äste lösen, die plötzlich zu Boden krachen. Laut Feuerwehrkommandant Andreas Denoke war die Wutöschinger Gesamtfeuerwehr mit 36 Mann ab 2.09 Uhr bis 5 Uhr im Einsatz.

Durch einen technischen Defekt wurde in einem Unternehmen die Brandmeldeanlage ausgelöst, außerdem galt es, Straßen frei zu räumen und unpassierbare Straßen zu sperren. Bis zirka 5 Uhr herrschte in vielen Bereichen des Gemeindegebietes und darüber hinaus Stromausfall.