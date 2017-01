Wutöschingen Sternsinger in Wutöschingen unterwegs

Am Dreikönigstag trotzen Kinder und Jugendliche als Sternsinger der Kälte, um Segen zu bringen und Geld zu sammeln.

35 Kinder und zwölf Begleiter waren in Wutöschingen unterwegs, ebenso in den Nachbardörfern Schwerzen und Horheim, in Ofteringen und auch in Degernau. Sie brachten als Sternsinger in der Gesamtgemeinde Wutöschingen am Dreikönigstag seit den frühen Morgenstunden den Segen zu den Häusern und Wohnungen. Nachdem die Kinder und Jugendlichen den Segen in der Kirche empfangen hatten, gab es noch eine Stärkung für den Magen und dann machten sich die Gruppen aus Königen und Sternträgern bei herrlichem Sonnenschein, aber strenger Kälte auf den Weg, um überall anzuklopfen und den Segen Gottes weiterzugeben.