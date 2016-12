Ofteringen So wird in Kloster Ofteringen Weihnachten gefeiert

So wird in Kloster Ofteringen Weihnachten gefeiert

Einiges ist gleich geblieben, anderes ist verschwunden oder hat sich verändet: Pfarrer Karl Boll und die Benediktinerinnen verraten, wie im Kloster Ofteringen Weihnachten gefeiert wird. Das leckere Hutzelbrot wird aber noch immer gebacken.

Auch im alten Klostergemäuer des Ofteringer Klosters Marienburg gibt es zahlreiche weihnachtliche Gepflogenheiten und Bräuche. Vieles wird seit Jahrzehnten wiederholt und ist eine feste Tradition geworden, manches hat sich besonders in den letzten Jahren verändert. Pfarrer Karl Boll, der sich inzwischen im verdienten Ruhestand befindet, aber trotzdem noch immer in Rufbereitschaft ist, kann sich an die weihnachtlichen Rituale sehr genau erinnern. Manches davon ist schon fast in Vergessenheit geraten, manches wird vermisst, einiges bleibt, wie es ist.

Während der Adventszeit wurde früher in der Klosterbackstube im großen Holzofen viel gebacken, Schwester Gertrud ist eine der beiden letzten Benediktinerinnen, die noch im Kloster leben und war für die Klosterbäckerei sowie den Weinberg zuständig. Nach ihrem alten Rezept werden auch heute noch die bekannten „Hutzelbrote“ mit getrockneten Früchten und Gewürzen gebacken, diese Arbeit hat aber inzwischen der rührige Hausmeister Martin Bröcheler übernommen, der seit rund zehn Jahren als Mann für alle Fälle im Kloster viele Dinge erledigt, die früher in den Händen der Nonnen lagen.

Ganz früher, in der Zeit nach dem Krieg, lebten im Ofteringer Kloster bis zu 50 Schwestern, die alle dem Benediktinerinnen-Orden angehörten. Nach und nach wurden es weniger, aber bis zum Jahr 2000 waren noch rund 20 Ordensfrauen da und bis dahin gab es auch noch den „Engelsgesang“. Dieser besondere Brauch fand am Heiligen Abend statt, um die Schwestern pünktlich zur Christmette um null Uhr zu wecken. Damals trafen sich die Nonnen mit den schönsten Singstimmen und ließen vor jeder Kammer ein ganz besonders Lied erklingen, welches sich dann wie Engelsgesang durchs ganze Kloster verbreitete. „Es war einfach wunderschön“, erinnert sich Boll.

Aber auch der Gesang der „Gaudete-Sänger“ aus Waldshut, einer Sängerschar des Männergesangvereins Liederkranz, erfreute bis vergangenes Jahr die Gläubigen am dritten Adventssonntag, welcher Gaudete genannt wird, was lateinisch ist und „Freuet Euch“ heißt. Die Sänger hatten zu diesem Anlass sogar ein besonderes Lied, das „Hotzen-Ave“ gedichtet und erfreuten damit stets zahlreiche Gäste, die speziell zu diesem Gottesdienst kamen. Seit diesem Jahr findet um diese Zeit im Klosterhof ein Adventsmarkt statt. Die Christmette hat sich inzwischen auf 22 Uhr eingependelt, da sehr viele Gottesdienstbesucher aus den umliegenden Dörfern kommen und Mitternacht für viele organisatorisch zu spät ist.

Aber die Gemütlichkeit zusammen mit den Schwestern, inzwischen sind fünf Passionistinnen aus Polen zu den beiden Benediktinerinnen dazu gekommen, ist erhalten geblieben. Am Heiligen Abend setzen sich alle Klosterbewohner im festlich geschmückten Konvent zusammen, essen gemeinsam, singen, musizieren und Pfarrer Boll liest eine besinnliche Erzählung vor. Bis vergangenes Jahr brachte eine Spenderin aus Tiengen zu diesem Anlass immer Käseplatten garniert mit Früchten ins Kloster und pünktlich zur Christmette spielt seit vielen Jahren der Musikverein Degernau im Klosterhof, um die Kirchgänger zu empfangen.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag, findet ein liebgewonnener Brauch immer noch statt. Der Gottesdienst um 8 Uhr wird vom Männergesangverein Ofteringen musikalisch mitgestaltet. „Aber alle Stockwerke, Flure, Kellerräume und den Speicher des gesamten Klosters am Drei-Königs-Tag mit Weihrauch und Weihwasser zu segnen, habe ich inzwischen aufgegeben“, erklärte der 88-jährige Pfarrer. „Das war einfach auch für die Sakristei-Schwester zu mühsam.“ Die Sternsinger-Kinder kommen aber nach wie vor, segnen die drei Haupttüren und ziehen dann durchs Dorf von Haus zu Haus.