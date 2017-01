Wutöschingen So läuft die Restauration der Schwerzener Kirche

So läuft die Restauration der Schwerzener Kirche

Die Restauration der Schwerzener Kirche ist im vollen Gange. Derzeit säubert ein Restaurationsfachmann aus Ravensburg den Hochaltar aus Alabaster. Welche Arbeiten noch anstehen, erfahren Sie hier.

Deutlich lassen sich die Unterschiede am Hochaltar in der Schwerzener Kirche erkennen, hoch oben auf rund zehn Metern Höhe sitzt der Schlussstein des Altarbogens und leuchtet wieder filigran marmoriert in zartem Altrosa, eingefasst von weißen Steinen, die ebenfalls ihre Farbintensität wieder erhalten haben. Rechts daneben arbeitet Josef Fäßler mit einem kleinen nassen Schwamm und reibt mit Hilfe der Diamantfaser die verkrusteten Verschmutzungen auf den Steinflächen ab. Die noch unbearbeiteten Steine sind einheitlich mit einer dicken, grau-braunen Schmutzschicht bedeckt und lassen die unterschiedliche Farbgebung des Alabasters nicht mehr erkennen.

Im Zuge einer Generalrestaurierung und Sanierung wird in der Schwerzener Kirche Sankt Johannes der Täufer seit dem Sommer emsig gearbeitet. Das Kirchengestühl wurde von Mitgliedern der Kirchengemeinde demontiert und zwischengelagert, vorm Wiedereinbau werden die Bänke noch gereinigt und neu gestrichen. Neben der kompletten Restaurierung des Hochaltars werden auch die Seitenaltäre und die Kanzel grundlegend gesäubert, ebenso die Halbreliefe an den Wänden. Durch Wasserschäden, hauptsächlich beim Gießen von Blumenschmuck, waren diese Einbauten sowie der Hochaltar stark beschädigt. Auch die Wände der Kirche erhalten einen neuen Farbanstrich, zuvor wurden diese gesäubert und entstandene Risse wurden ausgebessert.

Auch die komplette Decke der Kirche wurde überarbeitet, Risse gespachtelt und lose Verbindungen mit der Unterkonstruktion aus Rohrmatten und Holz wurden durch Mörtel-Injektionen hinterspritzt, sodass wieder eine dauerhafte Verfestigung gewährleistet ist. Die Stuckbögen wurden ebenfalls ausgebessert und die Deckenmalereien gereinigt. Zudem wird der Kalksandstein-Bodenbelag noch durch Abschleifen gereinigt. Neben diesen Restaurationsmaßnahmen wird auch die komplette Elektroinstallation der Kirche saniert und die Beschallungsanlage optimiert.

Der Restaurationsfachmann Josef Fäßler aus Fleischwangen bei Ravensburg ist einer der wenigen Handwerker, der in diesem Bereich der Denkmalpflege arbeitet und ein großes Sachverständnis mitbringt. „Der Alabaster, mit dem der Hochaltar hier verkleidet ist, kommt direkt aus der Region, die Maserungen und Farben sind ganz unterschiedlich“, erklärt der Restaurationsfachmann.

Der Hochaltar stammt laut Schätzung von Josef Fäßler aus der Zeit um 1820 nach der Rokoko-Barockzeit. In dieser Phase sei man vom Stuck etwas abgekommen und habe mehr mit Alabaster gearbeitet. Dies ist das Grundgestein von Gips und wurde in der Wutachschlucht abgebaut. Ein weiteres bekanntes Baudenkmal mit Alabaster ist der Prunksaal im Schloss Aulendorf.