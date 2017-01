Wutöschingen So könnte die Neue Mitte in Degernau aussehen

So könnte die Neue Mitte in Degernau aussehen

Landschaftsarchitekturbüros Burkhard-Sandler stellt im Gemeinderat die Planung für die Neue Mitte Degernau vor. Diskussion gab es nach der Vorstellung über Bushaltestellen, Gehwege und Überquerungshilfen.

Wutöschingen (hg) Bereits in einer vorangegangenen Sitzung hat sich der Gemeinderat für den Planungsvorschlag des Landschaftsarchitekturbüros Burkhard-Sandler aus Hohentengen für die Gestaltung der Neuen Mitte in Degernau entschieden. In der jüngsten Sitzung erläuterte der Architekt im Einzelnen seinen Planungsvorschlag und nahm die Änderungs- und Ergänzungswünsche der Gemeinderäte und der Gemeinde Wutöschingen entgegen.

Als ein wichtiges Thema kristallisierten sich die Bushaltestellen heraus. Laut Planungskonzept sollen die raumnehmenden Busbuchten verschwinden und die Busse künftig auf der Straße halten. In diesem Zusammenhang wurde jedoch zu bedenken gegeben, dass viele Autofahrer durch den weiten Radius aus Richtung Erzingen sehr schnell in die Ofteringer Straße abbiegen und dann möglicherweise mit einem dort wartenden Auto, aufgrund des stehenden Busses, kollidieren könnten. Es wurde angeregt zu untersuchen, ob eine geringfügige Verschiebung der Bushaltestelle und die Änderung der Abbiegekurve eine bessere Lösungsvariante darstellt.

Des Weiteren muss noch genau geklärt werden, ob die vorgesehene Planungsoption der belagsbündigen Gehwege in der Ofterringer- und Altmühlstraße genügend Sicherheiten für die Fußgänger vermitteln, oder ob eine Abgrenzung mit Randsteinen sinnvoller ist. Im Bereich der Ofteringer- und auch Altmühlstraße sind 18 Parkplätze mit senkrechter Einfahrt von der jeweiligen Straße aus vorgesehen, die übliche Größe dieser Parkplätze beträgt 2,50 mal 5 Meter. Es soll geprüft werden, diese etwas breiter anzulegen und dafür in der Anzahl zu reduzieren.

Ein weiterer Diskussionspunkt galt der Überquerung der Ofteringer Straße. Einige Gemeinderäte sind der Meinung, ein Zebrastreifen würde eine sicherere Überquerung garantieren als lediglich eine Querungshilfe, die durch eine Belagsänderung optisch hervorgehoben wird. Bürgermeister Georg Eble erklärte jedoch, dass dies nur eine suggestive Sicherheit darstellt und eher ein größeres Gefahrenpotenzial bietet, weil die Fußgänger glauben würden, auf dem Zebrastreifen seien sie sicher. Auch das runde Wasserbecken auf dem Platz vorm Rathaus war Gegenstand der Diskussion, denn dort ist eigentlich ein großer Lindenbaum umgeben mit Sitzstufen vorgesehen. Einige Gemeinderäte wie auch Bürger wünschen sich jedoch ein Wasserspiel, weil im Sommer gerne Kinder dort spielen. Ein großer Baum, der im Herbst die Blätter verliert, steht aber in starken Widerspruch zur Realisierung eines Wasserbeckens. "Brunnen und Baum geht gar nicht", sagte Eble. Schließlich wurde der Vorschlag gemacht, auf dem nahen Kinderspielplatz ein Wasserbecken zum Spielen anzulegen. Im Bereich des Rathausplatzes verläuft keine Straße mehr, der Platz wird gepflastert und im oberen Bereich durch den zentral aufgestellten Brunnen optisch begrenzt.