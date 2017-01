Wutöschingen/Degernau Sie sorgen für schneefreie Straßen

In der kalten Jahreszeit ist das Wutöschinger Werkhofteam im Dauereinsatz, um die Straßen möglichst schneefrei zu halten. Oft geht die Arbeit bereits morgens um 4 Uhr los.

Sobald es wieder kalt wird, ist die Sorge vor Glatteis und Schnee groß. Damit Fußgänger und Autofahrer sicher ans Ziel kommen, sind in Wutöschingen in diesen Tagen die Männer vom Werkhof gefragt. Ob morgens, mittags oder abends, die sechs Mitarbeiter, plus ein weiterer bei Bedarf auf Abruf, haben im Winter oft einen Rund-um-die-Uhr-Job. Dies unterstreicht auch Axel Amann. Er ist Ortsbaumeister der Gemeinde Wutöschingen und damit auch Verantwortlicher für den Werkhof. Eine Räumtour misst in etwa 60 Kilometer. Jedoch wird die Route zweimal geräumt und gestreut, sodass es letztlich stolze 120 Kilometer sind.

Sobald auch nur Glätte droht, geht es für das Team von Klaus Messmer auch schon los. Ob per Hand auf den öffentlichen Plätzen der Gemeinde oder mit schwerem Gerät auf den Straßen. Sie haben einen knochenharten Job zu erledigen. Nicht selten sind davon in diesen Tagen auch die Familien der Werkhof-Mitarbeiter betroffen. Das weiß auch Axel Amann nur zu gut. Ab 4 Uhr morgens (solange es keinen Notfall gibt) sind die Männer des Werkhofs Wutöschingen auf den Beinen.

Nach einem genauen Plan legen sie los. Zuerst werden die steilen Straßen in Wutöschingen und den Ortsteilen geräumt. Dann die oft befahrenen Straßen und zum Schluss geht es in die Wohngebiete. Ganz selten werden Straßen auch gar nicht geräumt, sondern gesperrt, weil, wie Axel Amann schildert: „Wenn es selbst für die Räumfahrzeuge zu steil wäre und sie einfach wegrutschen würden“. Auch parkende Autos können ein Problem für die Räumfahrzeuge darstellen. Stehen diese nämlich an der Seite und versperren den Weg, kann es auch schon mal vorkommen, dass nicht richtig geräumt werden kann.

Viel schlimmer sei es aber, dass die Autos manchmal auch den ein oder anderen Kratzer davon tragen können. Schließlich ist so eine Schaufel nicht gerade klein. Was auch nicht gerade klein ist, ist die Menge an Streusalz. Im 80-Tonnen-Silo auf dem Werkhof lagern aktuell noch 75 Tonnen Streusalz, um bei Bedarf auf Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen verteilt zu werden.

Für den Notfall stehen auch immer noch fünf bis zehn so genannte Big Bags (große Säcke) voll mit Streusalz bereit. Jedoch sind nicht nur Glatteis und Schnee Folgen einer kalten Jahreszeit. „Taut der kalte Boden auf, können Rohrbrüche entstehen“, erklärt Ortsbaumeister Axel Amann. Erst in der vergangenen Woche gab es einen Rohrbruch. Dieser musste auch wieder schleunigst repariert werden, damit sich die Schäden nicht vermehren oder gar überhaupt entstehen können. Der Werkhof arbeitet aber nicht nur im Winter. Auch im Sommer hat er ein weitreichendes Spektrum an Aufgaben vor sich, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Die Autorin:

Aufgaben des Werkhofes

Betrieb der Wasserversorgung

Pflege der öffentlichen Spielplätze

Friedhofspflege/Bestattungen

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Pflege der Grünanlagen

Unterhalt von Gemeinde-Gebäude

Erholungsmöglichkeiten

Pflege von Wanderwegen

Unterhaltung der Ortskanalisation

Deliah L. Herbstritt besucht die 9. Klasse der Gemeinschaftsschule in Wutöschingen (Alemannenschule). Derzeit macht sie im Rahmen von BORS (Berufsorientierung) ein Praktikum in der Waldshuter Lokalredaktion des SÜDKURIER. Deliah L. Herbstritt ist 15 Jahre alt und wohnt in Wutöschingen-Degernau.