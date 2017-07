Klettgau Seniorenzentrum Sonnengarten feiert zehnjähriges Bestehen

Festakt im Pflegeheim mit zahlreichen Akteuren: Bewohner öffneten bereitwillig ihre Wohnungen, um interessierten Besuchern einen Einblick in das Leben im Pflegeheim zu ermöglichen.

Ein Fest mit großer Beteiligung der Bürger aus der Gemeinde Wutöschingen und den umliegenden Dörfern konnte zum zehnjährigen Bestehen des Pflegeheims im Seniorenzentrum Sonnengarten gefeiert werden. Bei zahlreicher Beteiligung verschiedener Akteure, wie der katholische Kindergarten, der Turnverein, die Alemannschule und weiteren privaten Organisationen, die eine bunte Vielfalt zu Unterhaltung der Gäste boten, konnten fröhliche und gesellige Stunden im Garten und im Seniorenzentrum verbracht werden.

Die Bewohner genossen es, mit ihrer Einrichtung im Mittelpunkt zu stehen, öffneten bereitwillig ihre Räume und Wohnungen, um interessierten Besuchern einen Einblick in das Leben im Pflegeheim und in der Seniorenwohnanlage zu ermöglichen. Im halbstunden-Takt kamen zwischen 30 und 40 Personen, die sich einer Führung durch die Einrichtung anschlossen. „Es war überwältigend, hunderte Festgäste sind unserer Einladung gefolgt und genossen den Nachmittag im Garten der Sinne oder im Festzelt vom Haus“, resümierte die Einrichtungsleiterin Martina Meier. Bereits am Vormittag fand im Raum der Begegnung eine Feierstunde mit geladenen Gästen zum Jubiläum statt.

Thomas Bomans, der Geschäftsführer der Betreiberorganisation Awo blickte auf die Gründungszeit des Seniorenzentrums zurück und konnte einen klaren roten Faden aufzeigen, der Hand in Hand mit der Gemeinde Wutöschingen zum absoluten Erfolg führte. Das Seniorenzentrum Sonnengarten mit der Seniorenwohnanlage und dem Pflegeheim ist eine mustergültige Einrichtung, die sich perfekt ergänzt und in ihrer Konzeption genau auf die Bedürfnisse der älteren Generation zugeschnitten ist. Bomans lobte den Mut und den Weitblick der Gemeinde sowohl in die Bildung der Jugend als auch in die Betreuung und Pflege sowie in das altersgerechte Wohnen der Senioren zu investieren. Mit mahnenden Worten an die Adressen der Politik über den Landkreis bis auf Landes- und Bundesebene zeigte er ebenfalls die Probleme hinsichtlich Rente, Zuwanderung und Perspektiven für die Jugend auf. Bürgermeister Georg Eble durchlief in seiner Ansprache die Entwicklung des Pflegeheims und erzählte amüsiert einige Anekdoten, die jedoch von intensivem Arbeitsaufwand und tiefgreifenden Diskussionen zeugten.

Die Planungs- und Entwicklungsphase dauerte fünf Jahre, die Gemeinde investierte 7,6 Millionen Euro und beschäftigte sich 66 Mal mit der Thematik im Gemeinderat. „Wir brachten die Architekten schier zur Verzweiflung“, sagte Eble, „aber das Einzige, was wir heute anders machen würden, ist die Tatsache, dass wir statt 50 besser 70 Pflegeplätze hätten bauen sollen. “ Dennoch erinnerte der Awo-Kreisvorsitzende Günther Heinrich an die anfängliche Skepsis des Awo-Verbandes eine solche Aufgabe als Kreisorganisation zu übernehmen und bestätigte: „Gut, dass wir uns nicht beirren ließen.“ Vonseiten des Landkreises nahm die Dezernentin für Arbeit-, Jugend und Soziales, Sabine Schimkat an der Feier teil und lobte die zukunftsweisende Einrichtung, die sie auch persönlich gerne weiterempfiehlt. Mit dreistimmigem Gesang der Küssaburg-Harmonists wurde die Feierstunde musikalisch umrahmt und die 91-jährige Bewohnerin Marianne Hägele trug ein Jubiläumsgedicht aus ihrer eigenen Feder vor.