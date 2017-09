vor 3 Stunden sk Wutöschingen Sekundenschlaf als mögliche Ursache: Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Schwerzen

Einen Frontalzusammenstoß haben am Dienstagmorgen bei Schwerzen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt überstanden. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizeiangaben.