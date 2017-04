Jestetten Seit 40 Jahren ist das Judo-Zentrum Wutöschingen eine sportliche Größe

Das Judo-Zentrum Wutöschingen feiert mit zwei Aktionstagen sein 40-jähriges Bestehen. Ex-Europameister Peter Schlatter gibt einen Lehrgang.

Ein großes Ereignis, das im Frühling wie im Herbst gebührend in Szene gesetzt wird, stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Judo-Zentrums Wutöschingen: Das 40-jährige Vereinsbestehen. Die Vorsitzende Susi Schlatter, die den Verein maßgeblich geprägt hat, blickte auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück und hob die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen hervor. Auch der Stolz über die Teilnahme eines Mitglieds bei der süddeutschen Meisterschaft war deutlich zu vernehmen. In seiner 40-jährigen Geschichte mischte der Verein auf der internationalen Wettkampfebene mit und konnte einige Erfolge verbuchen.

Nach 18 Jahren wollte sich Susi Schlatter aus dem Vereinsvorsitz zurückziehen. Bereits Ende 2016 war die engagierte Sportlerin als Trainerin zurückgetreten. Neu an die Vereinsspitze wurde Dirk Büche gewählt. Susi Schlatter wurde für ihre Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Sie bleibt dem Verein als treue Seele und Helferin sowie erfahrene Beraterin erhalten.

Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Michael Haas, als Beisitzer kam Bernhard Ebi neu ins Vorstandsteam. Schriftführerin Mona Brachow und Beisitzerin Sybille Tröndle wurden bestätigt. Auch Jugendwart Ralf Schulmeister wurde von der Jugendversammlung wiedergewählt.

Für das Fest zum 40-jährigen Bestehen sind zwei Aktionstage vorgesehen, die im Zeichen des Judosports stehen. Am Samstag, 13. Mai, kommt der ehemalige Europameister Peter Schlatter in die Alemannenhalle nach Wutöschingen und bietet für alle Judokas einen Lehrgang an. Die Lektion für Kinder bis zwölf Jahre findet von 10 bis 11.30 Uhr statt, jene für Jugendliche und Erwachsene von 13 bis 15 Uhr. Zu diesem Training sind auch Zuschauer willkommen.

Peter Schlatter war – wie seine Schwester Susi – in den 80er Jahren zusammen mit Sandra Studinger und weiteren Sportlern des Judozentrums Wutöschingen bei hochrangigen Turnieren dabei. Das Trio trug durch internationale Wettkampfteilnahme entscheidend zum Ruhm des Vereins bei. Heute ist Peter Schlatter Sport- und Judolehrer an einem Sportgymnasium und kommt gerne zum Fest in die alte Heimat. Für den Nachmittag des 13. Mai ist in der Halle auch ein gemütliches Beisammensein mit allen ehemaligen und aktiven Vereinsmitgliedern vorgesehen, um Rückblick zu halten und sich an die Höhepunkte der Vereinsgeschichte zu erinnern.

Am Samstag, 25. November, findet in der Wutöschinger Alemannenhalle eine weitere Jubiläumsveranstaltung statt, die speziell auf den Judo-Nachwuchs zugeschnitten ist. An diesem Tag werden Freundschaftsturniere für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahren geboten; die Judovereine aus der Hochrhein-Region erhalten alle eine Einladung.