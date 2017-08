Klettgau Segelfluggemeinschaft Bohlhof feiert Flugplatzfest mit Seglertaufe

Beim Flugplatzfest der Segelfluggemeinschaft Bohlhof warten viele Vorführungen und Musik auf die Besucher. Zwei Tage lang gibt es Programm und Verpflegung.

Alljährlich lädt die Segelfluggemeinschaft Bohlhof zum zweitägigen Flugplatzfest auf der Hochebene zwischen Schwerzen und Rechberg ein. Los geht es bereits am Samstag, 2. September, um 12 Uhr mit einem Programm rund um die Fliegerei. Besonders beliebt sind die Rundflüge, die mit den Motorseglern und Motorsportflugzeugen des Vereins angeboten werden. Bei klarer Sicht ist das ein gigantisches Erlebnis und auch bei wolkigem Wetter eine unvergessliche Wahrnehmung mit einzigartiger Erfahrung. Auch die Modellfluggruppe Küssaberg stellt wieder ihre Fluggeräte aus und zeigt atemberaubende Vorführungen. Eine Hüpfburg sorgt für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen und mit dem beliebten Fliegereintopf oder auch Gegrilltem, Kaffee und Kuchen sowie weiteren kulinarischen Angeboten werden die Besucher bestens versorgt.

Am Samstagabend gibt es ab 18.30 Uhr Musik mit der Band Freakout featuring Kayjay Guneseker und am Sonntag, 3. September, beginnt der zweite Festtag um 10 Uhr. Ab 11.30 Uhr spielt die Dorfmusik Rechberg beschwingte Klänge zum Frühschoppen. Als besonderer Höhepunkt wird die Flugzeugtaufe des neuerworbenen Segelfliegers Duo Discus XLT erwartet. Für die Sicherheit beim Fest und Rundflugbetrieb sorgt die freiwillige Feuerwehr Horheim sowie die örtliche DRK-Gruppe aus Wutöschingen.

Seit mehr als 60 Jahren besteht die Segelfluggemeinschaft Bohlhof und zahlreiche Flugplatzfeste gingen seither über die Piste. Dennoch musste das Organisationsteam in diesem Jahr heftig schlucken, als die Bewilligungsunterlagen für das Fest vom Regierungspräsidium Stuttgart eintrafen. Ein dickes Packet Vorschriften und Unterlagen zur Dokumentationspflicht machen es nicht leicht, das Fest stattfinden zu lassen. „Ein befreundeter Segelflugverein hat aus diesen Gründen sein Fest abgesagt“, erklärt der stellvertretende Vereinsvorsitzende August Raussen, der sich tagelang durch die Unterlagen kämpfte.

Der Verein hat derzeit 62 aktive Flieger, außerdem 15 Jugendliche und junge Erwachsene, davon sind acht noch in fliegerischer Ausbildung und sieben besitzen bereits den Flugschein. Außerdem unterstützen 26 passive Mitglieder und 56 Fördermitglieder den Verein. Alle Flugzeuge, darunter ein viersitziger Motorsportflieger und zwei Motorsegler, einer davon mit Schleppfunktion für die Segler, müssen jährlich technisch überprüft und für den Betrieb abgenommen werden. Auf dem Platz gibt es zwar keinen regulären Flugbetrieb, aber auch Segler von außerhalb können jederzeit landen. An den Wochenenden gibt es für die 19 ehrenamtlichen Flugleiter feste Dienstpläne, sodass auch Motorsegler von außerhalb landen und starten können. Auch die ehrenamtlichen Fluglehrer, drei für Segler und drei für Motorsegler, die jedes Jahr ihre Fluglizenz erneuern müssen, sind nach Dienstplan an den Wochenenden am Platz. Interessierte finden immer einen Ansprechpartner, wenn es darum geht, das Fliegen erlernen zu wollen.