Wutöschingen Schwerzener Kirche glänzt wieder

Renovierungsarbeiten sind nach mehr als einem halben Jahr abgeschlossen. Aus gegebenem Anlass gibt's am Sonntage einen Festgottesdienst

Schwerzen – Nach grundlegender Renovierung des kompletten Innenraumes, Restaurierung des Alabasteraltars, Reinigung der weiteren Einrichtungen und Sanierung der Elektrik können die Schwerzener nun wieder ihre Kirche nutzen. Um die Wiedereinweihung gebührend zu feiern, findet am morgigen Sonntag,10.30 Uhr, ein Festgottesdienst statt. Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim, der in diesem Jahr sein 40-Jähriges feiert, umrahmt die Messe mit geistlichen Liedern.

Auch der Familiengottesdienstkreis hat einen Beitrag anlässlich des Wiedereinweihungsfestes vorbereitet. Jung und Alt der Kirchengemeinde beteiligen sich am Gelingen des besonderen Ereignisses, denn alle erfreuen sich am neuen Glanz des Gotteshauses. Im Anschluss der Messe findet vor der Kirche ein Apéro statt.

Länger als ein halbes Jahr blieb die Pforte der Kirche Sankt Johannes der Täufer verschlossen, die Kirchenbänke waren demontiert, auch diese wurden gereinigt und bekamen einen neuen Anstrich. Ein riesiges Gerüst füllte den Kircheninnenraum, die Decke und die Wände wurden neu gestrichen, Putzschäden zuvor ausgebessert sowie alle Malereien gereinigt, so dass diese wieder mit brillanten Farben erstrahlen. Auch die Orgel, die übrigens beim Erbau der Kirche im Jahr 1782 als gebrauchtes Instrument aus Forbach im Schwarzwald eingebaut und im Jahr 1971 schon einmal restauriert wurde, erhielt eine neue Intonierung, so dass auch der Klang in der neu restaurierten Kirche wie neu ertönt.

Die Kosten der gesamten Maßnahmen belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Den Hauptanteil dieser Summe muss die Kirchengemeinde Schwerzen-Horheim selbst aufbringen. In Verbindung eines vergünstigten Kredites über die Diözese steht die Finanzierung auf soliden Füßen. Dennoch ist die Kirchengemeinde auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Die Pfarrgemeinde Schwerzen hat eine sehr lange Tradition. Bereits im Jahr 1157 wird diese urkundlich in der Kirchengeschichte erwähnt und gehörte damals zum Kloster Sankt Blasien. Dort wo die heutige Kirche steht, gab es nach den Überlieferungen bereits eine Kapelle und auch eine Vorgängerkirche. Der Kirchturm wurde zum Teil auf den alten Mauern dieser aus dem Jahr 1554 stammenden Kirche errichtet. Die spätbarocke Einrichtung zeigt viele Ähnlichkeiten zur Kirch beim Kloster Zwiefalten, die ebenfalls in diesem Zeitraum erbaut wurde. Auch dort wurde viel mit Alabaster gearbeitet. Dennoch ist die Schwerzener Kirche wesentlich schlichter gehalten. Als Blickfang können der Hauptaltar und die Deckengemälde im Altarraum genannt werden.