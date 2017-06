Klettgau Schwerzen stellt Platz für neuen Wohnraum zur Verfügung

Der Gemeinderat hat dem Erschließungsplan für das Neubaugebiet Grünweg zugestimmt. Hier entstehen 16 Plätze mit bis zu 670 Quadratmetern Fläche. Die Fertigstellung ist für Mai 2018 geplant.

Die Erschließungsplanung für das geplante Neubaugebiet „Grünweg“ in Schwerzen steht fest. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Ingenieur Ernst Kaiser die detaillierte Planung vor. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 1,69 Hektar und kann nach weiterem Bedarf erweitert werden. Im Hinblick darauf wird die Haupterschließungsstraße auf fünf Meter durchgängige Breite erweitert. Es entstehen 16 Bauplätze mit einer Größe zwischen 590 und 670 Quadratmetern, die teilweise entlang des Grünwegs liegen oder im Bereich einer neuen Ringstraße.

Das Schmutzwasser der fünf hinteren Bauplätzen an der Ringstraße muss bereits ab dem Erdgeschoss über eine zentrale, von der Gemeinde betriebene Hebeanlage in das bestehende Mischwassernetz im Grünweg gefördert werden. Wenn bei den Häusern entlang des Grünwegs ein Kellergeschoss gebaut wird, indem Schmutzwasser anfällt, müssen diese Bauherren eine hauseigene Hebeanlage einbauen, die das dort anfallende Schmutzwasser in die vorhandene Mischwasserleitung im Grünweg pumpt.

Das Oberflächenwasser der Straßen wird über ein Ringsystem gesammelt und in zentralen Versickerungsmulden entlang der Ringstraße abgeleitet. Das Niederschlagswasser auf den privaten Grundstücken muss über eine Versickerung beseitigt werden. Zisternen sind ebenfalls erlaubt. Durch das geplante modifizierte Trennsystem des Abwassers wird kein Niederschlagswasser in die Kanalisation geleitet.

Die geschätzten Kosten für die Erschließung belaufen sich auf rund 55 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Mit der Fertigstellung wird bis Mai 2018 gerechnet. Der Grünweg wird entlang der neuen Häuserzeile mit einem Gehweg ausgebaut, bei der Entwässerungs- und Erschließungssituation wurde weit in die Zukunft geblickt, so dass durch die Ringstraße eine weitere Flächenerschließung möglich ist. Auch der Wiesenweg, der die dahinterliegenden Agrarflächen erschließt, ist so konzipiert, dass eine spätere Erschließung weiterer Bauflächen leicht realisiert werden kann.