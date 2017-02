Wutöschingen Schüler sammeln praktische Erfahrungen

Den Spaß am Handwerk entdecken sollen die 72 Acht-Klässler der Wutöschinger Alemannenschule, die an der Bildungsakademie in Waldshut sechs verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen. So schleifen die Schüler unter anderem unter Aufsicht von Schreinermeister Heiko Kaiser an ihren selbstgebauten Hockern oder bauen im Raumausstatterkurs aus Teppichen kreative Laptopkissen. Während des zweiwöchigen Projekts wechseln die Schülergruppen alle anderthalb Tage den Job. Ausprobiert werden neben dem Schreinerberuf und der Raumausstattung auch der Metallbereich mit Feinmechaniker und Metallbauer, Friseur, Maler und Kaufmann für Büromanagement. Die Schnupperphase soll Orientierung für zwei einwöchige Praktika schaffen, die die Schüler absolvieren müssen. Bild: Jonathan Boese