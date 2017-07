Wutöschingen Schlagzeugquartett "Blackforest Percussion Group" überzeugt in Wutöschinger Mediothek

Von weich und lyrisch bis extrem und hart: Zeugen eines eindrucksvollen Klangerlebnisses wurden die Zuhörer der internationalen "Blackforest Percussion Group" bei ihrem Schlagzeugkonzert in der Mediothek Wutöschingen.

Schlagaufschlag ging es zur Sache, Musik einmal ganz anders, teilweise sehr ungewohnt und anspruchsvoll. Die internationale Blackforest Percussion Group mit Tom Daubenfeld, Lee Ferguson, Miguel Ángel Garcia Martin und Christian Rombach luden in die Wutöschinger Mediothek zum Konzert ein. Es ist bereits das zwölfte Projekt dieser außergewöhnlichen Band, die sich rein auf Schlaginstrumente fokussiert hat. Also lautete der Titel des Konzertes auch "Schlagaufschlagschlagaufschlag".

Ein gleichnamiges Stück, das auf vier Metallblatten und jeweils vier Triangeln, die symmetrisch an vier Stellen im Raum verteilt standen, gespielt wurde, versetzte die Zuhörer in Verwunderung. Der Gegensatz der einzelnen Musikstücke wurde durch den Aufschlag und den Einsatz der Schlaginstrumente sehr deutlich. Erklang das Stück "Sleep" eher weich, sanft und lyrisch, wurde beim nächsten Werk mit dem Namen "Extremes" die Härte des Schlagzeugs absolut deutlich. Auch die folgende Komposition stand in Verbindung mit der komplizierten Rhythmusdefinition des Hardrocks und Heavy Metall, hörte sich zwar recht simple an, wurde jedoch von Seiten der Musiker als sehr anspruchsvoll erklärt.

"Ein Werk, das sich wie eine Baumkrone entfaltet, und die Dynamik von Heavy Metall in sich trägt", beschrieb der Amerikaner Lee Ferguson das Klangwerk. Mit dem letzten Musikstück wurden die Zuhörer in die Bilderwelt von Paul Klee entführt, die Komposition entsprach einer Vertonung des Gemäldes "Omphalo Centric Lecture" und spiegelte die abstrakte Kunst wieder. Die Zugabe durften sich die Gäste aussuchen und hätten gerne noch mal das komplette Konzert gehört.