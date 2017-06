Wutöschingen Sankt Magdalena feiert 40. Geburtstag

Das katholische Altenwerk in Wutöschingen feiert sein 40-jähriges Bestehen. Zur Geburtstagsfeier wird ein buntes Programm geboten.

Das katholische Altenwerk Sankt Magdalena in Wutöschingen hat auf seine 40-jährige Geschichte zurückgeblickt und dazu zu einem gemütlichen Geburtstagsfest in den Gemeindesaal Pater Stanislaus eingeladen.

Einst gründetet Pfarrer Ernst Vögt als geistlicher Rat und Dekanats-Alten-Seelsorger das Wutöschinger Altenwerk, um für ältere Menschen, die gesellschaftlich etwas am Rande standen, eine Gemeinschaft zu bieten. Damals wurde für Senioren noch nicht allzu viel angeboten und ein geselliges Treffen bei Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal und ein Viertele Wein nahmen viele gerne an.

Luise Windler war von Anfang an dabei, denn für die Aktivitäten des Altenwerks brauchte man viele helfende Hände, die alles planten, koordinierten und schließlich auch durchführten. Nach Pfarrer Vögt übernahm Artur Hermann die Leitung und ab 1991 dann Luise Windler. Auch heute braucht es eine Leitung und ein Team, das organisiert und hilft, die monatlichen Treffen abzuhalten. Irmgard Beck hat seit 2005 die Leitung übernommen und bot mit einem Rückblick auf die vergangenen 40 Jahre einen interessanten Abriss über die Entwicklung der Seniorenarbeit rund ums Altenwerk. "Ohne treue, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wären die regelmäßigen Kaffeerunden, Vorträge, Geburtstags- und Grillfeste sowie Ausflüge gar nicht zu bewältigen", erklärt Beck und verband dies mit einem Dank an alle, die seit Jahren vielfältige Unterstützung leisten. Auch an Pfarrer Thomas Mitzkus sowie Pfarrer Karl Boll, Pater Daison Thaikkattil und Bürgermeister Georg Eble richtete die engagierte Leiterin Worte des Dankes.

So bescheiden und mit vielen Improvisationen die Altennachmittage auch begannen, sie waren stets sehr beliebt und auch zur Jubiläumsfeier kamen so viele Senioren zusammen, dass der Pfarrsaal bis auf den letzten Platz besetzt war. Mit musikalischer Unterhaltung durch Christina Goldstein, lustigen Liedern von Kindern des katholischen Kindergartens, die mit ihren hellen, fröhlichen Stimmen die Omas und Opas beglückten, netten Gesprächen und alten Anekdoten wurde gemeinsam in geselliger Runde gefeiert.

Das Altenwerk versteht sich nach wie vor als eine lose Gemeinschaft, ohne Vereinsstatuten, trifft sich mindestens einmal im Monat, jeweils am zweiten Mittwoch im Monat, um Kontakte und Gespräche untereinander zu pflegen und gemeinsamen Interessen nachzugehen. In der Fastenzeit finden Krankensalbungen und Segnungen statt, außerdem wird Erntedank gemeinsam gefeiert und im August immer ein Grillfest veranstaltet, das diesjährige ist am 9. August. Film- und Diavorträge runden die Angebote ab.