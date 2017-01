Wutöschingen-Horheim Rückblick auf einsatzreiches Jahr bei der Feuerwehr Horheim

Die starke Überschwemmung in Wutöschingen und schwere Unfälle forderten die Feuerwehr Horheim 2016. Fünfmal gab es fehlerhafte Brandmeldungen.

Die Feuerwehrabteilung Horheim traf sich zur Hauptversammlung in der gemütlichen Feuerwehrstube im Gerätehaus und resümierte über das vergangene Jahr.

Insgesamt beteiligte sich die Abteilung Horheim an 14 Alarmeinsätzen, darunter auch die starke Überschwemmung in Wutöschingen und drei schwere Verkehrsunfälle. Fünfmal musste die Feuerwehr wegen fehlerhaftem Auslösen von Brandmeldeanlagen ausrücken. Bei 24 Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art, meist in der Klosterschüer in Ofteringen, übernahm die Abteilung den vorschriftsmäßigen Wachdienst. Mit 31 aktiven Feuerwehrleuten, darunter auch zwei Frauen, ist die Horheimer Abteilung gut aufgestellt, ein Neuzugang wie auch ein Abgang galt es zu verzeichnen.

Über Nachwuchskräfte, besonders junger Erwachsener würde sich die Feuerwehr in allen Abteilungen sehr freuen. In diesem Zusammenhang lobte Bürgermeister Georg Eble in seiner Grußrede das hohe persönliche Engagement, das oft auch die Familienangehörigen miteinbezieht und direkt betrifft. „Ich ziehe vor jedem den Hut, der bereit ist, trotz vielfältigen Herausforderungen im Alltag dieses Ehrenamt zum Wohl der Allgemeinheit zu übernehmen“, betonte Eble und ergänzte: „Die Erfüllung des Feuerwehrbedarfsplans stellt unsere Feuerwehr vor große Aufgaben.“ Auch Gesamtkommandant Andreas Denoke erinnerte an die geleisteten gemeinsamen Aktivitäten und an die Ausbildungen.

Außerdem sprach Denoke die neuen Richtlinien der Feuerwehrkleiderordnung an, die in einer umfangreichen Broschüre ausführlich beschrieben ist. „Wir haben jedoch Wichtigeres zu leisten, als uns mit dieser Sache intensiv zu beschäftigen“, sagte Denoke. „Der Fokus im kommenden Jahr liegt ganz klar im Brand- und Atemschutz, auch zum Schutz unserer eigenen Gesundheit.“ Die Feuerwehrkasse zeigte wie auch bereits im Jahr zuvor ein Defizit, es ist jedoch das Ziel, diese Zahl zu verbessern. Dennoch hatte die Abteilung Spaß an zahlreichen geselligen Events und macht sich auch demnächst wieder auf zu einem Skiwochenende in den Schweizer Alpen. Mit Altmetallsammlungen wurden einige Veranstaltungen gegenfinanziert, dies soll auch so beibehalten werden.