Wutöschingen Rückbick auf sieben Jahre Kunst und Kultur im Purpur

Initiatorin Anita Althaus zieht ein positives Fazit über die Entwicklung des Horheimer Kulturhauses Purpur. Sie freut sich auch über die Impulse der Gäste.

Für Anita Althaus, die selbst begeisterte Musikerin ist und eine therapeutische Ausbildung hat, bot sich das markante Gebäude in der Mitte des Dorfes bestens an, um an diesem Ort ein Zentrum für Kunst und Kultur zu schaffen: Das Purpur, ein Haus für Musik, für Tanz, für Malerei, für Dichtung und Lyrik, für Workshops oder auch Kinoabende – die Vielfalt macht den Reiz aus. Für Neues ist die Inhaberin stets offen und bietet auch gerne noch unbekannten Akteuren eine Chance, sich zu präsentieren.

Seit sieben Jahren steht die Kleinkunstbühne in dem konischen Bau den Künstlern zur Verfügung, die Akustik ist durch die Bauweise ganz besonders, die Besucher erleben individuelle Hautnah-Konzerte und können mit den Akteuren direkt in Kontakt treten. "Durch meine Reisen auf dem Jakobsweg fand ich immer wieder zu neuen Ideen", erzählt Anita Althaus, die mit dem Kulturhaus Purpur ihre Idee umgesetzt hat, eine ganzheitliche Kultureinrichtung für Körper, Geist und Seele zu schaffen.

Zum Jahresprogramm gehören regelmäßige Kinoabende mit besonderen Filmen, auf Vorbestellung auch gerne mit raffiniertem Menü oder der offene Kreis zum Singen als Gesundheitsprophylaxe, immer am Montagabend und die zahlreichen Konzerte mit arrivierten Musikern. Am heutigen Samstag, 11. Februar, ist die Wehrer Band Sameday Records zu Gast und werden mit ihrem besonderen Sound einheizen. Im März findet am 10. März ein Liederabend mit Oliver Schneidies statt und am 25. März ein Tanzabend mit Benny, der diesmal deutsche Lieder von Peter Maffay bis Udo Lindenberg im Gepäck mit dabei hat.

Am 1. April darf wieder getanzt werden, passend zur Filmmusik des Charly-Chaplin-Stummfilms "The Rink" spielt das Obermettinger Salonorchester auf und die Gäste können sich im Tango-Schritt üben. Am 8. April kommt der Singer-Songwriter Axel Amsterdam aus Düsseldorf nach Horheim; am 16. April steht Aljosha Konter auf der Bühne; am 21. April die Sängerin Rose Kula aus den USA mit markanter Stimme und satten Gitarrenriffs. Am 3. Juni wird das Purpur mit einem besonderen Konzert-Bonbon verzaubert: Mark Rosier präsentiert "Strings & Stars", begleitet von einem kleinen Streichorchester.

Aber auch Ausstellungen, wie die Finissage mit Bildergeschichten von Elena Romanzin am 2. März oder "Farbenspiel" mit Helene Lang am 4. März und auch einmal Kabarett am 22. April mit dem Titel "Eine Neurose kommt selten allein" runden das kulturelle Angebot ab. Nach den Erfahrungen der vergangenen sieben Jahre resümiert Althaus: "Wir als Team spüren, dass es immer lebendiger bei uns im Purpur wird. Viele schöne Impulse kommen direkt von unseren Gästen, somit entwickelt sich unser Angebot stets innovativ und ansprechend weiter."