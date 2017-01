Wutöschingen Quereinsteiger sind im MV Degernau willkommen

Fünf Zöglinge sind ins Hauptorchester aufgenommen worden, dennoch sucht der Musikverein noch nach Nachwuchs. Ein Vorspielmittag mit Instrumentenprobe findet am 26. März statt.

Degernau – In fröhlicher Runde blickte der Musikverein Degernau auf sein Vereinsjahr zurück. 54 Mal trafen sich die 35 Aktiven zum Musizieren, 48 Proben lieferten die Basis für erfolgreiche Auftritte. Der Probendurchschnitt lag bei 74 Prozent. Nie gefehlt hat Jörg Schmidt. Das Orchester wird um fünf Akteure reicher, denn von den acht Zöglingen konnten vier Mädchen und ein Junge ins Hauptorchester aufgenommen werden. Zwei Zöglinge haben außerdem das bronzene Blasmusikabzeichen in Steinabad erreicht.

Nun sucht der Verein dringend Nachwuchs und würde sich über neue Zöglinge sehr freuen. Am 26. März findet gemeinsam mit allen Wutöschinger Musikvereinen ein Vorspielnachmittag mit Instrumentenprobe statt. Alle Kinder und Jugendliche, die Interesse am Musizieren haben, sind herzlich eingeladen. Außerdem würde sich der MV-Degernau auch sehr über Quereinsteiger freuen, die vielleicht nach einer schöpferischen Pause wieder Lust haben, Musik zu machen. Besonders im Bass und Posaunenregister fehlt es an Musikanten. Im September übernahm Dirigent Roland Eckert die musikalische Leitung des Vereins und konnte bereits zwei Auftritte mit dem Orchester als Erfolge verbuchen.

„Wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können“, lautete der Tenor des Vorsitzenden Franz Stoll und auch die Schlagzeugspieler legten sich mit vielen Einzelproben mächtig ins Zeug, was mit einem extra Lob bedacht wurde.

Die Wahlen ergaben keine Änderungen in der Vorstandsbesetzung. Rita Billich würdigte in Vertretung von Bürgermeister Eble das Engagement des Vereins und erklärte, dass die Gemeinde mit der anstehenden Umgestaltung des Rathausplatzes große Hoffnung hegt, die Dorfmitte mehr mit Leben zu füllen. Dazu könne auch das alljährliche Fest des Musikvereins beitragen.

Dennoch musste klar gestellt werden, dass das mehrtägige Gartenfest wohl Vergangenheit ist, der Dämmerschoppen aber mit neuem Konzept eine gute und machbare Alternative darstellt. Die Ausgaben im vergangenen Vereinsjahr überstiegen zwar die Einnahmen, mit eifrigen Altpapiersammlungen sorgt der Verein jedoch auch weiterhin für Geldeingänge.