Wutöschingen Proben für den großen Auftritt

Das viele Üben zahlt sich aus: Schüler der Alemannenschule Wutöschingen führen am 30. und 31. März das Rock-Mystical "Löwenherz" in der Ofteringer Klosterschüer auf.

Von der ersten bis zur neunten Klasse trafen sich jeden Freitagnachmittag 60 Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule Wutöschingen, um gemeinsam für ein großes Projekt zu üben. Am heutigen Donnerstag, 30. März, und am morgigen Freitag, 31. März, ist es endlich soweit: das Rock-Mystical „Löwenherz“ von Andreas Schmittberger wird um 19 Uhr in der Klosterschüer in Ofteringen aufgeführt. Mit viel Begeisterung waren die Kinder und Jugendlichen bei den zahlreichen Proben dabei, ein ganzes Wochenende und ein weiterer Probensamstag wurde dafür investiert und nun fiebert die ganze Gruppe der großen Aufführung entgegen. Das Stück hat einen historischen Hintergrund, der mit flottem Rhythmus seine Botschaft in die heutige Zeit trägt. Der Eintritt ist frei, jeder Gast ist herzlich willkommen, die Theatergruppe freut sich jedoch über eine freiwillige Spende. Bild: Heidrun Glaser