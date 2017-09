vor 2 Stunden Heidrun Glaser Wutöschingen Politisches Frühstück: Bürgermeister Eble äußert Wünsche und Schwerpunkte der Gemeinde

Im Gespräch mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter sprach Bürgermeister Eble unter anderem die ärztliche Versorgung, die gymnasiale Stufe an der Alemannenschule und eine bessere Verkehrsanbindung Horheims an die B 314 an.