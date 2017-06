Wutöschingen Partystimmung pur: Musikverein Wutöschingen lädt zur Mittsommernacht

Der Musikverein Wutöschingen lädt am Freitag und am Samstag, 23. Juni und 24. Juni, vor die Alemannenhalle. Fünf Musikgruppen sorgen an beiden Tagen für sommerliche Unterhaltung.

Wutöschingen – Die zweite Wutöschinger Mittsommernacht steht in den Startlöchern. Der Musikverein Wutöschingen lädt am Freitag und am Samstag, 23. Juni und 24. Juni, zur großen Party ein. Fünf Musikgruppen sorgen an beiden Tagen vor der Alemannenhalle für sommerliche Unterhaltung.

Den Beginn macht die Big Band der Musikschule Südschwarzwald unter der Leitung von Eckhard Kopetzki. Sie spielt ab 18 Uhr mit fetzigen Arrangements und Originalkompositionen in Swing, Funk, Rock und Latin in klassischer Besetzung mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen und Schlagwerk. Manche Stücke werden durch Gesang ergänzt. Im Anschluss an die Big Band spielt ab 21 Uhr die Wutöschinger Gruppe Soundstoff unter Leitung von Sascha Noll. Auch in ihrem 44. Jahr sorgen die Musiker für fetzigen Swing, heißen Latin, harten Rock, gefühlvollen Pop und beliebte Oldies. Dabei richtet sich der Fokus der Gruppe auf das jeweilige Publikum. Mit 70 Bearbeitungen können die 21 Männer und zwei Frauen genau auf die musikalischen Interessen der Zuhörer eingehen.

Am Samstag beginnt der Dämmerschoppen bereits um 17 Uhr. Der Musikverein Egringen aus dem Markgräflerland beginnt das musikalische Programm mit Original-Blasmusikwerken. Ebenso spielen die Musiker aus Egringen Swing, Pop und Rock-Bearbeitungen. Ihr Dirigent Miguel Etchegoncelay stammt aus Argentinien, deshalb werden Stücke mit lateinamerikanischen Rhythmen für eine besondere Mittsommernachts-Stimmung sorgen. Nicht zuletzt fühlen sich die Egringer Musiker auch mit Polkas und Märschen wohl und geben diese gerne zu Gehör. Es folgt der Musikverein Rötenbach der Gemeinde Friedenweiler unter Leitung von Fabian Müller. Dieser hatte neben Schulmusik auch Bachelor of Music studiert und strebt musikalische Herausforderungen für den Verein an.

Ab 21 Uhr spielt die Liveband Diamond. In Wutöschingen bekannt ist die Band vom Familiensonntag, dem letzten Sonntag der Sommerferien. Dort gehört Diamond bereits seit Jahren zum festen Repertoire. Diamond am Hochrhein besteht aus Schlagzeuger Joey aus Oberwihl, Bass und Gesang Ramona aus Laufenburg, Gitarren und Gesang Sheena aus Tiengen und Keyboard, Stage-Piano und Gesang Matthias aus Laufenburg. Im Repertoire sind neben beliebten Coversongs auch eigene Lieder von Sheena und Ramona. Für Diamond ist gemäß ihrer Homepage jeder Auftritt eine neue Herausforderung: „Und es ist das Schönste, wenn das Publikum begeistert vor der Bühne steht, mitsingt oder mittanzt und zeigt, dass die Musik von Diamond sie begeistert.“