Stühlingen Open-Air Festival Querbeat: Musiker reißen Publikum mit

Die musikalische Vielfalt beim Open-Air Festival in Weizen trifft den Geschmack der Besucher.

Bereits seit 16 Jahren wird auf dem Grillplatz oberhalb von Weizen Richtung Lausheim jeden Sommer für zwei volle Tage ausgiebig Musik gemacht. Das Open-Air Festival „Querbeat“ ist ein absolutes Kulturereignis in der Region, die Organisatoren vom Verein Kultur rockt Weizen nehmen sich Jahr für Jahr viel vor, um ein breites Spektrum an modernen und angesagten Musikstilrichtungen zu präsentieren. Mit vier Bands am Freitagabend und sechs Musikgruppen am Samstag, die bereits schon um 16 Uhr zum entspannten Familiennachmittagsprogramm eingeladen hatten, war eine enorme Vielfalt geboten, die junge Familien ebenso ansprach wie Teenager und erwachsene Rockfans.

Die Auswahl der Bands konnte sich sehen und hören lassen, von München bis Hamburg, von Italien bis Dänemark, von Hohentengen bis Freiburg, die Musiker brachten alle ihren eigen Stil und ihre eigenen Songs mit, mal sehr laut, mal etwas leiser, mal mit anspruchsvollen Texten und Liedaussagen, mal mehr zum abrocken – kurzum, für jeden Geschmack das Passenden. Und das Organisationsteam weiß, was die Gäste wünschen, mit Pulled Pork und einer vegetarischen Essensauswahl, mit raffinierten Cocktails, mit und ohne Alkohol, einer reichhaltigen Spirituosenbar, Softgetränken und Bier war alles geboten, was zum Feiern nötig ist. Lediglich das Wetter spielte am Freitag zum Festival-Beginn nicht mit, ein heftiger Gewittersturm mit klatschendem Regen fegte Zelte und Planen weg – viele Gäste ließen sich deshalb abhalten, das Open-Air zu besuchen, dennoch kamen einige treue Fans und genossen das fulminante Auftaktprogramm. Die Freiburger Band Migthy and The Jets brachte Indie- sowie Brit-Rock auf die Festivalbühne und erzählte Liedgeschichten zur Twenty-Something-Generation.

Mit Honeymoon Lecter folgten weitere Stars, die mit deutschen Texten begeisterten und schließlich übernahmen die drei Jungs von „Movement“ aus Dänemark als „Headliner“ die Rampe. Mit lautstarkem Mod-Rock wurde dem Publikum ordentlich eingeheizt, die Bühnenshow zeigte eine gekonnte Performance.

Der zweite Festivaltag konnte bei strahlendem Sonnenschein starten, das Programm strahlte ebenfalls Freude und Feierlust aus. Mit fröhlichen Trommelklängen, Gitarre und Kontrabass bot das Trio aus dem Schwarzwald Folk-Musik vom Feinsten, entspannend und inspirierend zu gleich – einfach genial! Aus Rottweil kamen unter dem Namen Free-Men-Live Straßenmusiker zum Zug, die ihre Lebensfreude mit Akustik-Pop zum Ausdruck brachten. Mit Killjoy aus Hohentengen wurde das Abendprogramm eröffnet, was die Stimmung nochmal ansteigen ließ. Blues-Punk, Funk und Hip-Hop waren die dominanten Stilrichtungen der regionalen Musiker. Kraftvoll kam die darauffolgenden Münchener Band Straightline daher und brachten aus dem Süden Jazz, Reggae und wilden Funk. Mit der Norddeutschen Band „Nacolaptic“ aus Hamburg nahm das Festival Kurs auf den Showdown, denn mit Punk und Ska sowie mehrsprachigen Texten wurden die Festivalfans zum wilden Hüpfen und Jubeln angeheizt, um schließlich beim Höhepunkt aus Italien, der New-Metal-Band Devotion bis zum Ende richtig auszuflippen.