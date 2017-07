Wutöschingen Neuer Verein Räuberzunft Klettgau-Wutachtal

Die Gemeinde Wutöschingen ist um ein Narrenverein reicher: Ab dem 11.11. wird die neugegründete Räuberzunft Klettgau-Wutachtal die Region unsicher machen. Ein erster Auftritt ist bereits beim Kennenlernfest in Rechberg am 19. August geplant.

Zur Gründungsversammlung des neuen Narrenvereins Räuberzunft Klettgau-Wutachtal mit Sitz in Degernau trafen sich die Gründungsmitglieder in der Enzianhütte Horheim.

Der Initiator und Vorsitzende Andreas Klormann konnte eine rege Schar Interessierter begrüßen. Im Vorfeld wurden bereits die nötigen Schritte unternommen, damit der neue Verein von Erfolg gekrönt sein wird. So tritt die Räuberzunft bereits am 19. August in Rechberg mit einem Kennenlernfest öffentlich in Erscheinung.

Klormann, der zuvor jahrelang die Narrenzunft Schnook Degernau geleitet hatte und nun in Erzingen wohnt, hielt im Vereinsnamen sowohl Klettgau als auch das Wutachtal fest, um die bereits geknüpften Bindungen zu halten und zu verstärken.

Ebenfalls richten die Räuber die Fasneteröffnung am 11. November in Wutöschingen aus. Sie nehmen mit Ponyreiten und Bewirtung teil am Wutöschinger Familiensonntag am 10. September und machen auch bei der Gewerbeschau in Erzingen am 15. Oktober mit. Auch besuchen sie die umliegenden Fasnetveranstaltungen.

Die Räuber streben an, als 27. Narrenzunft in die Narrenvereinigung Kleggau aufgenommen zu werden. Damit wären sie neben den Chropfli und den Fallenstellern Horheim die zweite Zunft der Gemeinde Wutöschingen in der Narrenvereinigung.

Neben dem Erhalt des närrischen Brauchtums haben sich die Räuber zum Ziel gemacht, familienfreundlich zu sein. Die Kameradschaft und der Spaßfaktor spielen eine ebenso große Rolle wie die Zusammenarbeit mit den närrischen Vereinen des Wutachtals und des Klettgaus.

Bürgermeister Georg Eble konnte nach den Wahlen dem Gründungsvorstand gratulieren: Für zwei Jahre gewählt wurden der Vorsitzende Andreas Klormann, Schriftführerin Doris Kaiser-Klormann, die Beisitzer Sonja Stoll und Peter Kaiser sowie die Kassenprüfer Diana Zilles und Helga Klormann.

Um ein rollierendes System zu gewährleisten, wurden zunächst für ein Jahr gewählt: Stellvertreter Falko Reimann, Festwirt Patrick Boller-Berger und Kassiererin Nicole Gruber. Sobald es zehn Kinder und Jugendliche im Verein gibt, wird ein Jugendvertreter gewählt, Jasmin Bollerberger verwaltet den bereits aufwändigen Posten der Kleidung.

Als gutes Omen sah Bürgermeister Georg Eble das närrische Datum der Vereinsgründung, dem 7. Juli. „Seit 18 Jahren bin ich das erste Mal an einer Vereinsgründung dabei, das ist eine Premiere.“ Besonders freute ihn die Mitwirkung am Familientag, die Veranstaltung im November und der Vereinssitz in der Gemeinde Wutöschingen.

Bereits erfahren im Vereinsleben wählte Andreas Klormann neben der Satzung auch eine Vereinsordnung. So können Satzungsänderungen, die von Behörden aus formalen Gründen verlangt werden, vom Vorstand auch ohne Hauptversammlung vorgenommen werden. Änderungen sind den Mitgliedern dann sofort schriftlich mitzuteilen. Im Falle der Auflösung geht das Vereinsvermögen zur Hälfte an die Krebshilfe Freiburg und den Kindergarten Degernau.