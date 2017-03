Wutöschingen Neue VHS-Leiterin in Wutöschingen hat ambitionierte Pläne

Neue VHS-Leiterin in Wutöschingen hat ambitionierte Pläne

Seit Oktober ist Annette Loll Leiterin der VHS und des Kulturrings in Wutöschingen. Das Thema Erwachsenenbildung etwa im Bereich Kommunikation reizt sie besonders – auch die jüngere Generation will sie vermehrt erreichen.

Wutöschingen – „Die Motivation, künftig auch ein jüngeres Publikum zu erreichen, reizt mich ungemein“, sagt Annette Loll, die seit vergangenem Jahr die Leitung der Volkshochschule Wutöschingen und des Kulturrings übernommen hat.

Mit 51 Jahren ist die Quereinsteigerin in den Verwaltungsapparat des Rathauses noch jung genug, um sich dieser Herausforderung anzunehmen. Zuvor arbeitete die alleinerziehende Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Landkreis Waldshut und war dort für die Erarbeitung von Freizeitprogrammen zuständig.

Davor wirkte Loll bei der Stadt Waldshut in der Drogen- und Suchtberatung und ihre berufliche Laufbahn startete die Lauchringerin bei der ländlichen Heimatvolkshochschule, nachdem sie einen intensiven EDV-Kurs zur Erleichterung des Wiedereinstiegs ins Berufsleben absolviert hatte. Die Aufgaben bei der Gemeindeverwaltung in Wutöschingen sind umfangreich, für Annette Loll heißt das die Programmauswahl für die Kursangebote der VHS immer attraktiv zu halten und sich auf die Suche nach neuen Angeboten und Kursleiterinnen oder Kursleitern zu begeben. Außerdem obliegt ihrem Aufgabengebiet auch die komplette Kursverwaltung was Anmeldung und Teilnahmebestätigung sowie die Abrechnung mit der Kursleitung betrifft.

Das heißt, die Logistik der VHS läuft auf ihrem Schreibtisch zusammen. Es gilt die Räume, die für die VHS genutzt werden können, zu koordinieren und für die nötigen Hilfsmittel zu sorgen, die die jeweiligen Kursleiter zur Durchführung benötigen. Des Weiteren gilt es eine jährliche Statistik über die Teilnahme und die Frequentierung der angebotenen Kurse zu erstellen. Durch das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung wird auch die VHS-Wutöschingen gefördert und deshalb sind gewisse Nachweise, wie eine Mindestteilnehmerzahl, zu erbringen.

Die VHS-Wutöschingen ist dem Landesverband der Volkshochschulen Baden-Württemberg angeschlossen, auch hier werden an die Verbandsorganisation statistische Zahlen geliefert. Tendenziell sind alle Kurse aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung sehr gefragt, Sprachen werden nach wie vor bei der VHS gerne gelernt. Das Gros der Kursinteressierten ist weiblich und über 30 Jahre alt. „Für viele bietet die VHS eine interessante Alternative, den Horizont auch nach einem späteren Zeitpunkt, als die allgemeine Schulzeit, individuell und nach eigenen Wünschen zu erweitern“, sagt Loll und weiß, dass die Erwachsenenbildung ein sehr großer Markt ist. „Ein Zukunftsthema wäre da Schulungen für die Kommunikation anzubieten.“ Dennoch möchte sie auch das Angebot für Kinder erweitern und attraktiver machen. „Viele handwerkliche und kreative Dinge lernen die Kinder nicht mehr von zu Hause aus“, bemerkt Loll. Im ehrenamtlichen Team des Kulturrings organisiert Loll die administrativen Dinge und hat mit den Mitgliedern das Ziel, das jüngere Publikum anzusprechen, denn bislang ist das Durchschnittsalter der Gäste in der Klosterschüer um die 60 Jahre. „Wo sind die Leute zwischen 40 und 60“, fragt sich die Leiterin des Kulturrings und: „Was spricht die an?“

VHS Wutöschingen

Die VHS Wutöschingen bot im vergangenen Jahr 47 Kurse mit insgesamt 870 Unterrichtsstunden an. 508 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer waren angemeldet. Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. Die VHS in Wutöschingen besteht seit 1995.