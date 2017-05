vor 2 Stunden Yvonne Würth Wutöschingen Neue Narren erobern das Wutachtal: Räuberzunft gründet sich am 7. Juli

Die Fasnachtsvereine im Wutachtal bekommen Verstärkung. Am 7. Juli gründet sich in Horheim die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal. Der Fasnachtsverein richtet sich vor allem an Familien, die Maske wurde von Holzbildhauer Simon Stiegeler entworfen.