Wutöschingen Narrenzunft Schnook Degernau hat neuen Vorsitzenden

Bisheriger Vorsitzender Andreas Klormann verlässt wegen Unstimmigkeiten den Verein, zu seinem Nachfolger wurde Lothar Büche gewählt. Die Jungschnooke wünschen sich einen neuen Aufsitzrasenmäher für Fasnachtsumzüge, daher nimmt der Verein auch am Fasnachtswettbewerb des SÜDKURIER teil.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Degernau – Viel vor hat die Narrenzunft Schnook aus Degernau. Die zahlreichen Jungschnooke zwischen elf und 17 Jahren wünschen sich für die Fasnachtsumzüge einen Aufsitzrasenmäher mit Anhänger für die Konfettischlacht.

Der alte wird allmählich unzuverlässig. Dafür beteiligen sie sich beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus und bitten die Zeitungsleser, bis zum 10. April fleißig Stimmzettel für die Schnooke zu sammeln.

Die Neuwahlen bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins ergaben einen neuen Vorsitzenden, Lothar Büche. Nach 26 aktiven Jahren und den vergangenen zehn Jahren im Amt des Vorsitzenden stellte sich Andreas Klormann nicht mehr zur Wahl. Auch trat er gemeinsam mit Ehefrau Doris Kaiser-Klormann aus dem Verein aus. Als Grund nannte er Unstimmigkeiten, die vier Wochen vor der Hauptversammlung auftraten. Dennoch bot er dem neuen Vorstand seine Unterstützung an. Mit einem Geschenk wurde Andreas Klormann von Stellvertreterin Anke Schröter verabschiedet.

Die Wahlen ergaben neue Gesichter im Vorstand: Lothar Büche (Vorsitzender), Kirsten Kempf (Stellvertreterin für ein Jahr) und Manuela Roscher (Beisitzerin). Seit der Gründung 1986 ist Wolfgang Stoll Kassierer. Zum Vorstand gehören auch Anke Schröter (Stellvertreterin), Doris Storz-Weißenberger (Schriftführerin), Daniel Dieterle (Beisitzer) sowie Daniel Hirt und Andrea Perschke (Kassenprüfer). Bürgermeister Georg Eble hatte die Wahlen durchgeführt, auch bot er den Narren Unterstützung bei Bedarf an. Die Narrenzeitung könne im Rathaus gedruckt werden, an Kosten entstünden dem Verein nur Papierkosten, ergänzte Eble.

Die traditionellen Termine der vergangenen Jahre fanden wieder großen Anklang im Dorf. Die fleißigen Kränzlerfrauen hatten für den Maibaum einen wunderschönen Kranz gebunden, wie die Schriftführerin Doris Storz-Weißenberger in ihrem Vereinsbericht festgehalten hatte.

Dass der Narrenbaum eigentlich der recycelte Weihnachtsbaum ist und die Narren sich ihren ersten Sonnenbrand beim Arbeitseinsatz am Vatertagshock holten, sorgte für Schmunzler. Kassierer Wolfgang Stoll ist sehr zufrieden mit dem Vatertagshock, der Schüerparty, dem Dämmerschoppen des Musikvereins und dem Narrenzeitungsverkauf. Die Schnooken präsentierten sich außerhalb der Gemeinde bei den Umzügen in Dogern, Grießen, Neuhausen und Erzingen sowie innerhalb in Schwerzen und Wutöschingen.