Wutöschingen Narrenzunft Gwaagen Schwerzen will mehr Gegenbesuche bei anderen Vereinen

Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde der Vorstand des Narrenvereins einstimmig wiedergewählt. Der im Dezember kurzfristig eingesprungene Kassierer Tobias Büche wurde bei der nun offiziell in seinem Posten bestätigt.

Sie sind weit über die Grenzen des Wutachtales hinaus bekannt, die Schwerzener "Gwaagen" mit ihrem jährlichen Umzug vor der eigentlichen Fasnacht, denn dahinter steckt eine professionelle Truppe des Narrenvereins unter bewährter Leitung: allen voran Roland Reckermann als Vorsitzender, Thomas Indlekofer als Stellvertreter und Thorsten Schneider als Schriftführer. Sie wurden bei der Hauptversammlung einstimmig wieder gewählt.

Nur die Vereinskasse liegt seit kurz vor Weihnachten in den Händen von Tobias Büche. Es schwang etwas Unverständnis in den Ausführungen von Roland Reckermann mit, als er den Anwesenden mitteilte, dass der bisherige Kassierer seinen Posten niedergelegt hatte und Tobias Büche kurzfristig eingesprungen war. Bei der Versammlung wurde Büche nun einstimmig als Kassierer gewählt.

Bürgermeister Georg Eble sprach er den Aktiven des Narrenvereins große Lobesworte aus: "Es spricht für eine gute Stimmung im Verein, dass ein so toller Umzug und so ein Riesenfest ohne Blessuren abgeht„ das liegt an der professionellen Vorarbeit und ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch dass ihr beim Bunten Abend so gut mitmacht, freut mich ganz besonders."

Im Rückblick erinnerte Schriftführer Thorsten Schneider, dass die Schwerzener Gwaagen neben dem Umzug mit zuletzt 60 Gruppen, auch eine kameradschaftliche Seite haben: es gab einen zweitägigen Ausflug, eine Velo-Ralley, und von der Tombola beim Pfarrfest konnten 666 Euro als Spende an die Gemeinde für den Rittersteig übergeben werden.

Roland Reckermann hatte eine lange Liste mit Personen, denen er persönlich für ihren Einsatz für den Verein und auch beim Mithelfen beim großen Umzug dankte. Reckermann dankte besonders dem Ehrenvorsitzenden Walter Stritt, der noch immer die Narrenzeitung für den Verein zusammenstellt. Wie wichtig die Narrenzeitung ist, erklärte Reckermann damit, dass gerade diese Zeitung eine gute Möglichkeit bietet, auch Neubürger zu besuchen und kennenlernen. "Und vielleicht können wir dadurch wieder einmal neue Mitglieder gewinnen."

Ein Neumitglied konnte der Vorsitzende in Markus Gehrmann an diesem Abend begrüßen. Für die kommende Saison möchte der Verein mehr Gegenbesuche bei anderen Vereinen absolvieren. Der nächste Umzug in Schwerzen wird am 4. Februar 2018 stattfinden. Beim Bunten Abend am 15. Januar werden die Gwaagen auch wieder dabei sein. Auch soll es neue Masken geben. Wolfgang Kaiser vom Musikverein sowie Peter Held von der Freiwilligen Feuerwehr bedankten sich für die Zusammenarbeit und signalisierten, auch 2018 wieder mit von der Partie zu sein.