Wutöschingen Narrenzunft Frösche Wutöschingen freut sich über zwei neue Ehrenmitglieder

Die Narrenzunft Frösche Wutöschingen würdigt langjähriges Engagement von Karin und Günter Schäfer. Der Zunftmeister lobt Einsatz der Beiden.

Wutöschingen (luk) Die Hauptversammlung der Narrenzunft Frösche Wutöschingen bildete den Rahmen für die Ehrung und auch zugleich die Verabschiedung von zwei langjährigen aktiven Mitgliedern. Karin und Günter Schäfer waren seit 1992 als aktive Mitglieder in der Narrenzunft und nach 25 Jahren wurden sie jetzt von Zunftmeister Steffen Siehler aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Wie Siehler in seiner kleinen Laudatio festhielt, war das, was die beiden für die Narrenzunft schon von Anfang an geleistet haben "enorm". Karin Schäfer half schon 1996 mit, die neuen Kostüme zu nähen und Günter Schäfer übernahm die große Verantwortung des Kassierers. Von diesem Zeitpunkt an war, wie Steffen betonte, die Kasse fast durchgehend bis zum Jahr 2010 in der Hand der Eheleute Schäfer. Nur eine kurze Pause gönnte sich Günter Schäfer von zwei Jahren, dann übernahm er wieder diesen verantwortungsvollen Posten. Auch als Beisitzer, dritter Vorsitzender und gleichzeitig Festwirt war Günter Schäfer eine feste Größe. Karin Schäfer hatte all die Jahre hindurch immer wieder für Leckeres wie Nußzöpfe und ähnliches sowie auch viel Freude im Verein gesorgt. Zunftmeister Steffen Siehler hatte zum Abschied jedoch nicht nur Worte und ein Geschenk, sondern er teilte den eindeutigen Beschluss des Vorstands mit, die beiden zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Dabei so betonte Siehler bleibt auch die Hoffnung, dass der Verein wenn Not am Mann ist auf ihre Mithilfe zählen kann.