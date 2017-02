Wutöschingen Narren lassen mit der Party-Piraten in Horheim den Schmutzigen Donnerstag ausklingen

Narren lassen mit der Party-Piraten in Horheim den Schmutzigen Donnerstag ausklingen

Närrisches Feiern in Piratenschiff-Ambiente ist bei der Party-Piraten in Horheim angesagt.

Kein Durchkommen gab es mehr im Piratenschiff der Party-Piraten Horheim in der Firma Metalltec. Bei guter Laune ließen die rund 500 Gäste den Schmutzigen Donnerstag ausklingen. Das urige Schiffs-Ambiente mit Piratenbar, Riesenspinne an der Decke und DJ-Musik ist längst kein Geheimtipp mehr, wie die lange Warteschlange am Eingang zeigt. Gegründet wurde der Verein von den Familien Mosmann und Boller-Berger. Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder