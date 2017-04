Wutöschingen Nachwuchsfilmemacher begeben sich bei der Kinderwoche der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal auf die Spur des roten Fadens

Kinder drehen bei der Kinderwoche der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal einen Film. Der Siegerfilm wird am Sonntag beim Gottesdienst präsentiert.

Fröhliche Kinderstimmen sind rund um die Kirche und das evangelische Gemeindehaus in Wutöschingen zu hören, es wird gelacht, gesungen, getanzt und gefilmt. Das Projekt nennt sich "Kinderwoche", organisiert von der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal in Zusammenarbeit mit 20 ehrenamtlichen Helfern unter der Leitung von Kinder- und Jugendreferentin Laura Ringler und Pfarrer David Brunner.

"Es geht uns darum, ein Ferienangebot für Familien mit Kindern zu gestalten, da die Schüler während des normalen Schulalltags sehr eingespannt sind, aber in den Ferien oft Betreuung fehlt", erklärt Laura Ringler und ergänzt: "In diesem Zusammenhang möchten wir auch die Werte des christlichen Glaubens nahebringen."

56 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren aller Konfessionen aus dem Wutachtal trafen sich in der Woche nach Ostern jeweils von neun bis 15.30 Uhr, um sich gemeinsam mit einem Spielfilm-Projekt zu beschäftigen. Mit dem Thema "Steven-Spielfilm" unter dem Titel "Das Geheimnis des roten Fadens" näherten sich die Kinder den biblischen Themen, um die Zusammenhänge des christlichen Glaubens aus dem Alten und Neuen Testament zu erfahren. Anhand von Bildern, Texten und schauspielerisch dargestellten Szenen ging es darum, den roten Faden der Bibel herauszuarbeiten, und die Kinder drehten Filmszenen dazu.

In unterschiedlichen Gruppen wurde beispielsweise versucht, die Schönheit der Schöpfung zu zeigen, indem die Mädchen und Jungen in der Natur danach Ausschau hielten. Eine andere Gruppe drehte eine Szene, um zu zeigen, dass die Welt nicht mehr ganz so in Ordnung ist, wie am Anfang der Schöpfung. Hier wurden Schuld und Sünde sowie die Bosheit und Fehlbarkeit der Menschen verdeutlicht. Die einzelnen Szenen zu den verschiedenen Themen wurden in einem Plenum mit Diskussionsrunden herausgearbeitet. Von der Schöpfung bis zum Sündenfall, dann weiter zu Noah, der Sintflut und der Rettung durch die Arche mit dem göttlichen Versprechen, dass Gott die Erde immer wieder aufs Neue mit allem Lebenswichtigen versorgt, sichtbar durch den Regenbogen als Zeichen.

Die Kinder beschäftigen sich mit Gegenständen und Ereignissen, um zu zeigen, dass das Gottesversprechen auch heute noch gilt. Außerdem wurde in einem großen Parcours das Leben von Jesus betrachtet, es waren Stationen aufgebaut, Texte wurden vorgelesen und Szenen nachgespielt. Tod und Auferstehung spielte eine professionelle Schauspielgruppe. Diese Inszenierung filmten die Kinder aus verschiedenen Perspektiven, es sollte erkannt werden, dass Jesus nicht ohne Grund gestorben sei. So wie den Emmaus-Jüngern wurde dadurch die nicht reell nachvollziehbare Auferstehung erklärt, mit dem Ergebnis, dass die Jünger die frohe Botschaft in die Welt hinaus trugen.

Die Kinderwochen-Teilnehmer drehten daraufhin moderne Werbefilme für den Glauben, um für Jesus Werbung zu machen. Unter anderem heißt es da "Jesus verleiht Flügel". Am heutigen Samstag wird der Film einer Jury präsentiert, der jedoch auch eine Konkurrenzverfilmung vorliegt, um die Gruppe zu sabotieren. Mit Spannung warten die Kinder auf den Sonntagmorgen.

Denn beim Gottesdienst um 11 Uhr wird der Gewinnerfilm der Kinderwoche gezeigt und der Preis "Goldener Star" vergeben. Im Anschluss findet noch ein Empfang mit Fingerfood und Getränken statt. Für die Herbstferien ist wieder eine Kinderwoche geplant. Hier steht Martin Luther im Mittelpunkt und mit Holzbausteinen soll das Wirken und Leben des Reformators nachgebaut werden.