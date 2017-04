Wutöschingen Musikverein Schwerzen kann mit Leistung zufrieden sein

Besonders das Jahreskonzert mit Losverkauf und Bar war laut Vorsitzenden Wolfgang Keßler sehr erfolgreich. Bei den Neuwahlen gab es kleinere Änderungen im Vorstand.

Wutöschingen – Der Vorsitzende Wolfgang Keßler vom Musikverein Schwerzen konnte in der 96. Hauptversammlung 13 aktive Ehrenmitglieder begrüßen. Von den 74 aktiven Mitgliedern war mit 67 eine beachtliche Zahl anwesend.

Kleine Änderungen ergaben die Neuwahlen mit der neuen Jugendvorsitzenden Steffi Keßler, Kassiererin Evelyn Reck und Beisitzerin Anna Remmele.

Der musikalische Höhepunkt war das Jahreskonzert mit dem neuen Dirigenten Johann Meister aus Ewattingen: "Vom Musikalischen her ist mein persönlicher Eindruck, dass wir am Konzert fast alles das abgerufen haben, was wir uns in den vielen Proben hart erarbeitet haben", resümierte der Vorsitzende Wolfgang Keßler. Der Besucheransturm überraschte die Musiker, auch Losverkauf und Barbetrieb im Anschluss an das Konzert waren finanziell sehr erfolgreich. Zuvor hatten die Musiker ihren bisherigen Dirigenten Tim Barth nach dreieinhalb Jahren erfolgreichen Wirkens beim Doppelkonzert mit dem Musikverein Schwaningen im Sommer gebührend verabschiedet.

Für 50 Jahre aktives Musizieren wird 2017 Günter Stocker geehrt und Ludwig Bartl für 40 Jahre. Sonja Angst ist seit 25 Jahren aktiv, davon fünf Jahre im Musikverein Schwerzen. Außerdem feiern ein Jubiläum Christian Zimmermann, Eugen Billich und Bernd Zimmermann (30 Jahre), Thomas Jäger (20 Jahre) und Bettina Stüber und Peter Simon (15 Jahre).

Glückwünsche gingen auch an Johannes Schlegel (JMLA Silber) sowie an Ramona Hering, Leonard Schneider und Jonas Jäger (JMLA Bronze). Den Sonderverdienstpreis, eine Spende des Vorsitzenden, erhielten die Jugendvorsitzende Anna Remmele sowie Kassierer Peter Simon.

Die vierte SWR1-Disco Party verlief friedlich, die Mitglieder hatten nahezu alle motiviert beim Arbeitseinsatz mitgeholfen: "Das motiviert auch mich und die Vorstandsmitglieder immer wieder aufs neue und ich denke, so macht es auch Spaß, solche Veranstaltungen durchzuführen." Einen Aufwärtstrend gab es bei den Altpapiersammlungen im 12. Jahr mit 33,74 Tonnen.

Aufgrund der sieben Neuzugänge und neuen Jungmusiker wurden ein Altsaxophon und Uniformen besorgt sowie Instrumenten-Reparaturen getätigt. Die Ausbildungsgebühren mussten erhöht werden, "um die Differenz zwischen den jährlich steigenden Gebühren der Musikschulen und unserem Beitrag nicht zu groß werden zu lassen." Der Verein subventioniert bis zu 15 Prozent der Kosten der Musikschulen an die Eltern. Am 27. April findet gemeinsam mit dem Musikverein Horheim an der Auwiesenschule ein Instrumentenkarussell statt. Jonas Jäger wurde in die Reihen der Aktiven aufgenommen, die 75 Mitglieder haben einen Altersdurchschnitt von 26,9 Jahren. Zehn Jungmusiker sind in Ausbildung.

Beim Totengedenken wurde fünf Ehrenmitgliedern, darunter dem im vergangenen Jahr verstorbenen früheren Dirigent Andreas Keßler (53 Jahre), gedacht.

Die besten Probenbesucher Wolfgang Keßler, Michael Keßler, Jana Wiederkehr, Günther Stocker, Saskia Hensel und Sonja Angst erhielten auf Wunsch einen Kinogutschein oder einen gravierten Zinnbecher.