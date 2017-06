Wutöschingen Musik in lauen Sommernächten beim Mittsommernachtsfest des Musikvereins Wutöschingen

Musik in lauen Sommernächten beim Mittsommernachtsfest des Musikvereins Wutöschingen

Mittsommernachtsfest des Musikvereins vor der Halle. Stimmung mit Sundstoff und der Big Band der Musikschule Südschwarzwald

Zum zweitägigen Mittsommernachtsfest hatte der Musikverein Wutöschingen vor die Alemannenhalle geladen. Das sehr zahlreiche Publikum genoss die fünf Musikgruppen, die ein breites Spektrum an Musik darboten.

Das Wochenende nach der kürzesten Nacht des Jahres wurde groß in Wutöschingens Mitte gefeiert. Die Atmosphäre auf dem Alemannenplatz unter dem ausladenden Ahornbaum, erweitert durch den obligatorischen Fallschirm, der als Sonnenschutz diente, ließ keine Wünsche offen. Jung und Alt waren an beiden Tagen zahlreich erschienen und feierten friedlich in die Nacht hinein.

Die Big Band der Musikschule Südschwarzwald hatte die beliebtesten Jazzstandards mitgebracht. Der musikalische Leiter seit 18 Jahren, Eckhard Kopetzki, konnte auf der Bühne viele junge Solisten vorstellen. Nathan Lauer spielte das Trompetensolo bei "Take the ´A´ Train", der Erkennungsmelodie des Duke Ellington Orchesters. Benedikt Boll gab den Solopart mit dem Sopransaxophon beim "Basin Street Blues". Am Klavier wechselten sich Annika Klett und Lukas Homlicher ab. Sängerin Isabelle Zyska punktete gleich zu Beginn des Abends.

Die Begrüßung hatte Thomas Bächle als Vorsitzender des gastgebenden Musikvereins Wutöschingen übernommen: "Feiert mit uns die kürzeste Nacht und habt einfach Spaß dabei." Der Posaunist ist auch aktiv in der Band Soundstoff dabei, die als zweite Gruppe des Abends den Big Band Stil pries. Der musikalische Leiter Sascha Noll sowie die Vollblutmusiker von Soundstoff, die alle aus Wutöschingen und der Region stammen, heizten dem Publikum noch zusätzlich ein.

Mit zünftiger Blasmusik wurde der zweite Tag des Festes eingeläutet. Die beiden Musikvereine aus Egringen und Rötenbach kamen bestens beim Publikum an. Die Rötenbacher Musiker hatten den Florentiner Marsch sowie die Slavonicka Polka als Zugaben ausgewählt.

Bis spät in die Nacht spielten die vier Musiker der Liveband Diamond eigene und gecoverte Pop-Rock-Songs.