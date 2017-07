Wutöschingen Motorradclub "Ride Hard" lädt zu Sommerparty mit Mofarennen

Ein Muss für alle Fans knatternder Maschinen: Am Samstag veranstaltet der Motorradklub Ride Hard aus Wutöschingen bei der Auwiesenschule wieder ein Mofa-Rennen. 25 Zweier-Teams kämpfen bei dem anstrengenden Endurance-Lauf mit ihren 49-Kubik-Zweirädern um die Ehre.

Sechs Stunden nonstop fegen am kommenden Samstag, 15. Juli, Mofa-Fans bei der Auwiesenschule auf einem Stoppelacker über die Piste, um sich in Schnelligkeit und Ausdauer zu messen. Seit drei Jahren veranstaltet der Motorradclub „Ride Hard“ aus Wutöschingen diesen Mofa-“Marathon“ auf dem „Schotte-Raceway“. Im Rahmen dieser lautstarken Veranstaltung findet auch die Sommerparty des Motorradclubs statt, bei welcher das Zweirad-Happening ausgiebig gefeiert wird. Auch dabei wird Stehvermögen von den Mofa-Fans erwartet.

Der „Schotte-Raceway“ hat seinen Namen zu Ehren eines 1994 verstorbenen Motorradfreundes, der den Motorsportfreunden unvergessen blieb. 25 Zweier-Teams kämpfen bei dem Ausdauer-Lauf mit ihren 49-Kubik-Zweirädern um die Ehre, mit eiserner Ausdauer durchzuhalten; um den Ruhm, jeder Witterung zu trotzen; und um das Geschick und die Schnelligkeit, die mit einem Spitzenplatz auf dem Siegerpodest belohnt werden.

Bereits seit Monaten sind alle Startplätze belegt, und einige Teams stehen noch auf der Warteliste, in der Hoffnung, doch noch an den Start gehen zu dürfen. Das „Schotte-Rennen“ in Horheim gilt als beutendes Motorsport-Ereignis in der Region. Die abgesteckte Rennstrecke ist von allen Seiten für Zuschauer sehr gut einzusehen, der großzügige Platz lässt Raum für spannende Überholmanöver, die sich die Teammitglieder als Zweikämpfe mit Begeisterung liefern. Ab 12 Uhr beginnt die Bewirtung auf dem Partyplatz. Ein Cateringservice sorgt für die Verpflegung. Frisch gezapftes Bier und Cocktails an der Bar sowie erfrischende Softgetränke runden das Angebot ab. Außerdem gibt es Kaffee und eine reiche Kuchenauswahl.

Ein großer Schirm sorgt für schattige Plätze. Damit die Party mit Schwung und passender Musik richtig in Fahrt kommt, spielt am Abend, nach der Siegerehrung, die Band „Forest-Gamp“ aus Birkendorf Cover-Rock.