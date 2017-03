Wutöschingen Moritz Maier aus Wutöschingen war als Student bei Stuttgart 21, dem größten Bauprojekt des Landes, dabei

Moritz Maier aus Wutöschingen hat im Rahmen seines Bauingenieursstudiums an der HTWG Konstanz am Bahn-Bauprojekt Stuttgart 21 mitgearbeitet. Sein Praxissemester ermöglicht ihm dort tiefe Einblicke.

Das Bauprojekt der Bahn Stuttgart 21 lässt immer wieder Emotionen hochkochen. Der Bauingenieurstudent Moritz Maier aus Wutöschingen wollte hinter die Kulissen schauen. Er hat im Praxissemester im wahrsten Sinne des Wortes tiefere Einblicke in das Bauprojekt erhalten – im Spezialtiefbau in der riesigen Baugrube. Dabei hat er erfahren, was sowohl auf der Baustelle als auch zur Akzeptanz des Projekts dringend nötig ist. Dies schreibt die Pressestelle der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) Konstanz in einer Medienmitteilung.

Moritz Maier studiert im sechsten Semester Bauingenieurwesen. Wie jeder Student, der an der HTWG Konstanz einen Bachelor-Abschluss anstrebt, war für ihn ein Praxissemester Teil des Studiums. Nach dem Grund- und Kernstudium können die Studierenden dann anwenden, was sie gelernt haben. Und Neues kennenlernen, um Klarheit zu bekommen, in welche Richtung die Spezialisierung im Vertiefungsstudium gehen soll.

Der Wutöschinger wollte das Praxissemester nutzen, um auf der größten Baustelle des Landes neue Erfahrungen zu sammeln: „Ich wollte unmittelbar erleben, wie eine solche Baustelle organisiert ist.“ Er bekam, was er sich vorgestellt hatte. Angestellt bei der Firma Ed. Züblin AG war er als Unterstützung der Bauleitung Spezialtiefbau im Einsatz. „Während der Hauptaushubarbeiten waren neben dem Gesamtprojektleiter vier Bauleiter auf der Baustelle“, erläutert er.

Seine Aufgabe war es, bei der Koordination der Abläufe auf der Baustelle zu helfen. Er war bei Besprechungen dabei, hat Protokolle geschrieben, die Entscheidungen auf der Baustelle mitgeteilt und auch selbst mit angepackt. „Manchmal muss es sehr schnell gehen“, sagt Maier. Dann ist eine gelungene Kommunikation gefragt – wie in dem gesamten Projekt. „Die Art, wie ich worüber informiere, hat großen Einfluss auf den Erfolg“, erklärt der Student.

Rund 70 Prozent seines Arbeitsalltags war er draußen auf der Baustelle und knapp ein Drittel der Zeit im Büro. Genau das war sein Ding: „Kein Tag ist wie der andere. Und der Umgang mit den Leuten hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erinnert sich der Student. Dabei war der Start zunächst holprig. Als Unterstützung der Bauleitung musste sich Maier mit den unterschiedlichsten Berufsgruppen und Hierarchieebenen auf der Baustelle verständigen. Als junger Student musste er sich bei erfahrenen Polieren erst einmal Respekt erarbeiten. Moritz Maier hat das geschafft.

Mit Schmunzeln erinnert er sich an manchen Höhepunkt während des Praxissemesters. „Als ich da war, war gerade sehr viel los: Einige Baugruben wurden bis zur Baugrubensohle ausgehoben, die ehemalige Bahndirektion wurde unterfangen, für die querenden Düker wurde der Verbau hergestellt und die Gründungspfähle für das Bahnhofsgebäude wurden teilweise eingebracht“, blickt er zurück. Und er war bei der feierlichen Grundsteinlegung mit dem Bahnchef dabei. Aber er hat auch erlebt, wie die Diskussionen um das Projekt den Berufsalltag begleiten: „Die Arbeit auf der Baustelle wurde immer wieder von Demonstrationen unterbrochen. “ Für Maier ist nach dem Praxissemester klar, dass er die Vertiefungsrichtung „Baubetrieb und Baumanagement“ wählen wird, da sie ihn optimal auf seinen angestrebten Berufsweg in der Bauindustrie vorbereitet.