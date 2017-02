Wutöschingen Mit dem Gewinnsparen unterstützt die Volksbank Klettgau-Wutöschingen soziale Zwecke

Aus der Aktion Gewinnsparen der Volksbank Klettgau-Wutöschingen werden 48 277,70 Euro an Vereine und Institutionen übergeben.

Mit Gewinnsparen gewinnt man doppelt, so lautet die Devise des Gewinnsparvereins Baden-Württemberg. Dieser Verein hat auch die Auszubildenden der Volksbank Klettgau-Wutöschingen bei einer Produktschulung intensiv auf die Kundenwettbewerbe im Rahmen des Gewinnsparens vorbereitete.

Die Gewinnspar-Teilnehmer bei der Volksbank Klettgau-Wutöschingen hatten zur Krönung auch die Chancen auf den Gewinn von regionalen Sachpreisen aus den Gemeinden Klettgau und Wutöschingen. Für die örtlichen sozial engagierten Institutionen aus den beiden Gemeinden Klettgau und Wutöschingen ist durch die Gewinnspar-Spielaktionen der Volksbank-Kunden insgesamt die Summe in Höhe von 48 277,70 Euro zusammengekommen. Diese Summe wurde nun an 26 Vereine und Einrichtungen aus den beiden Gemeinden anteilig im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Volksbank in Wutöschingen übergeben.

Die Vereine, die von der Aktion profitieren entsendeten Vertreter zur Scheckübergabe. Die Vereine sind: Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen, der Turnverein Horheim, der Musikverein Geißlingen, der Fanfarenzug Wutöschingen, der FC Erzingen, der Kindergarten Pater Stanislaus, der Sportverein Untermettingen, die SpVgg Wutöschingen, der TC blau-weiß Erzingen, der VfR Horheim, der FC Geißlingen, der FC Grießen, der Musikverein Riedern-Bühl, der Turnverein Grießen, die Gemeinde Wutöschingen (Projekt Rittersteig), die evangelische Kirchengemeinde Wutachtal, der TC Horheim, das Akkordeonorchester Klettgau, der Förderverein Special Olympics, Stadt Waldshut-Tiengen/Ortsteil Indlekofen, Musikverein Wutöschingen und der Tierschutzverein Waldshut-Tiengen.