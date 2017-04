Wutöschingen Mit Cris Cosmo zieht Reggae in der Klosterschüer ein

Mit Cris Cosmo, der seinen Stil zunächst als Straßenmusiker und später an der Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim entwickelte, hat der Kulturring Wutöschingen ein Glanzlicht auf die Bühne der Klosterschüer Ofteringen. Er spricht im Interview über seinen Auftritt.

Herr Cosmo, die Kosterschüer Ofteringen ist ein Veranstaltungsort in begrenzter Dimension. Was reizt Sie, auch in einer kleineren Örtlichkeit zu spielen, wenn sie sonst größere Hallen und Festplätze gewöhnt sind?

Wir spielen seit langer Zeit kleine und große Konzerte. Alles hat einen Reiz für sich. Klar ist es aufregend, vor einem riesigen Publikum auf einem Festival zu spielen. Aber wir schätzen auch sehr die Nähe zum Publikum, eine familiäre Atmosphäre und auch den Gästen in den letzten Reihen noch in die Augen sehen zu können. So kann sich der Funke der Begeisterung am besten auf das komplette Publikum übertragen.

Gibt es für das Konzert in Ofteringen am Samstag eine besondere Herausforderung, oder meistert die Gruppe jeden Auftritt mit links?

Für uns ist jedes Konzert eine große Herausforderung, die wir mit all unserem Engagement versuchen, mit links zu meistern. Wir geben immer gerne alles, ohne etwas dafür zu erwarten. Das funktioniert meist ziemlich gut. Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert am Samstag.

Woher stammen die Ideen für die Musik, für die Texte und für den mitreißenden Sound?

Die Ideen für die Texte kommen mir einerseits beim Reisen, durch Einflüsse aller Art. Durch Gespräche, fremde Sprachen, Filme, Bücher, Musik, Begegnungen und so weiter; andererseits in Momenten der Ruhe – beim Joggen im Wald, auf dem Fahrrad, beim Schwimmen oder unter der Dusche. Den Sound gestalten wir mit der Band gemeinsam. Das ergibt sich meist ziemlich schnell. Ich lege eine Basis hin, der Rest der Band spielt drauf, wir entscheiden gemeinsam, was uns am meisten kickt.

Der Künstler

Cris Cosmo heißt bürgerlich Christian Gingerich, ist 39 Jahre alt und stammt aus Bretten. Der Sänger und Gitarrist bringt sein Publikum mit deutschsprachigem Raggae-Sound, lateinamerikanischen Rhythmen und entspanntem Club-Beat zum Tanzen und Chillen, egal ob in großen Hallen, Stadien oder kleineren Festsälen.