Wutöschingen Materialnetzwerk der GMS Klettgau und der Alemannenschule tauscht sich über neue Entwicklungen beim digitalen Lernen aus

Bei einem Treffen des Materialnetzwerkes in Marbach wurden neue Lernmöglichkeiten wie die Brockhaus-App für Schüler thematisiert. Das Netzwerk soll demnächst in eine Genossenschaft umgewandelt werden.

Auch die Lernbegleiter der beiden Gemeinschaftsschulen aus Wutöschingen und Klettgau beteiligten sich wieder am Treffen des Materialnetzwerkes (MNW) zur Unterrichtsmaterialerstellung in Marbach am Neckar.

Über 100 Lehrerinnen und Lehrer von 42 Gemeinschaftsschulen und Realschulen entwickeln seit Jahren Materialien für den Unterricht, um die Schüler mit den geeigneten Lernmaterialien für den Unterricht und das selbstbestimmte Lernen auszustatten. Gründungsschulen der Initiative sind die Alemannenschule Wutöschingen und die Gemeinschaftsschule Klettgau, die seit vielen Jahren in diesem Bereich kooperieren.

In Marbach wurde eine weitere Kooperation zwischen dem bekannten Verlag Brockhaus und den Schulen des Materialnetzwerks vereinbart. Die Alemannenschule ist seit mehr als einem Jahr kostenlose Nutzerin der Brockhaus-App, die im Bereich der Recherche und Information einzigartig ist. In der Zukunft sollen die Gemeinschaftsschule Klettgau und die anderen Netzwerkschulen ebenfalls in den Genuss dieses Bildungsangebotes kommen. Andreas Koschinsky, der Direktor von Brockhaus, informierte über die Einsatzmöglichkeiten des Brockhaus Digital.

Klettgau und Wutöschingen kooperieren seit vielen Jahren sehr intensiv auch besonders im Bereich der Digitalen Medien. Valentin Helling, Lernbegleiter an der Alemannenschule hat dabei die GMS Klettgau bei der Einführung der iPads für alle Schülerinnen und Schüler unterstützt. Gemeinsam steuern nun die beiden Schulen den Weg in die Digitale Zukunft an. „Ich kann mir deshalb die Anklage des Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari, der der Alemannenschule Wutöschingen mangelnde Kooperationsbereitschaft vorwirft, nicht erklären“, sagt der Schulleiter der Alemannenschule, Stefan Ruppaner.

Das Materialnetzwerk, in dem viele Schulen aus Deutschland aktiv sind, soll in den kommenden Monaten in eine Genossenschaft umgewandelt werden. Die Gründungsversammlung ist für Herbst geplant. Die beiden Gemeinschaftsschulen werden auch dann weiterhin eng zusammenarbeiten.