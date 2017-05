Wutöschingen Lieder mit viel Gefühl im Kulturhaus Purpur

Sarah Straub überzeugt mit saften Tönen im Horheimer Kunst- und Kulturhaus Purpur. Konzert in Wohnzimmeratmosphäre erfreut das Publikum.

Mit Sarah Straub aus dem bayerischen Gundelfingen engagierte Anita Althaus für einen wieder einmal eine hochkarätige Künstlerin. Die Singer-Song-Writerin mit der markanten, saften und klaren Stimme studierte ursprünglich Psychologie, begann jedoch bereits mit jugendlichen 15 Jahren schon Popsongs selbst zu schreiben und machte schließlich ihr Hobby zum Beruf.

Das Talent der Sängerin konnten die Gäste im Kunst- und Kulturhaus Purpur deutlich wahrnehmen. Mit einem Glas Rotwein saß die Musikerin am Klavier und hatte sichtlich Spaß, ganz nah beim Publikum zu singen und zu spielen. Mit vielen Emotionen in Musik und Stimme erzählen ihre Lieder auf charmante Weise aus ihrem Leben, spiegeln die Erfahrungen der 30-Jährigen wider und halten die Zuhörer gefangen.

Begleitet von Gitarrist Florian Hirle setzte die Künstlerin ihre Songs am Keyboard perfekt in Szene – ein gefühlvolles Konzert in Wohnzimmeratmosphäre, das unter die Haut ging, vor einem Publikum, das die Musik in kleinem Kreis genoss. Ein hohes Niveau, mit dem sich die Künstlerin durchaus auf großen Bühnen sehen lassen kann. Die Qualität der beiden Musiker hätte mehr Zuhörer verdient.

Die meisten Songs stammten aus ihrem aktuellen Album „Red“. Obwohl die Sängerin aus der bayerischen Provinz kommt, singt sie alle Lieder in englischer Sprache. Es sind sanfte Popsongs mit dem Anspruch, die Seele und das Herz zu berühren, aber auch der gelegentliche Jazz-Einschlag stand der ausdrucksstarken Stimme sehr gut.

Im September erscheint die neue CD „Love is quiet“, an der die Künstlerin zusammen mit ihrer Band derzeit arbeitet. Außerdem ist sie dabei eine neue Tournee vorzubereiten. Das Auftaktkonzert findet am 27. September in Köln statt, gefolgt von Mannheim und weiteren Orten Richtung Süden. Um diese Tournee und alle damit verbunden Maßnahmen zu finanzieren, startet Sarah Straub am heutigen Montag ein Crowd-Funding.

Da es ihr in Horheim so gut gefallen hat, versprach die Sängerin im Anschluss an die Tournee wieder an den Hochrhein zu kommen. „Es ist meine Leidenschaft – ich singe und spiele auf großen Bühnen und auch in kleinen, gemütlichen Locations“, bestätigte die Vollblutmusikerin, die 2015 gefördert durch das BY-On-Programm als Vorband für die Pop-Größen Lionel Richie, Spandau Ballet, Joe Cocker, The Hooters und weiteren bekannten Bands auftreten durfte.

Schließlich spielte Sarah Straub im Purpur ihren ganz persönlichen Lieblingshit „Pieces“, bei dem das ganze Temperament und die Freude an der Musik bei den beiden Künstlern zum Tragen kamen. Mit Begeisterung applaudierten die Gäste und gerne brachten die beiden zum Abschied noch zwei Zugaben.

Mehr Informationen unter: www.startnext.com/sarahstraub