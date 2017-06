Wutöschingen Letzter Aufruf: Liederkranz Wutöschingen braucht neue Sänger

Der Liederkranz Wutöschingen steht nach 95 Jahren vorm Aus, wenn es ihm nicht gelingen sollte, neue Sänger zu bekommen. Auch Johann Windler, der nach 71 Jahren als aktives Mitglied verabschiedet wurde, hofft noch auf eine Wende und dass der Verein sein 100-jähriges Jubiläum feiern kann.

Wutöschingen – "Singen tut rundum gut, schafft oftmals neuen Lebensmut und neue Lebensfreude", mit diesen Worten verabschiedete sich nach 71 Jahren Mitgliedschaft Johann Windler aus seiner aktiven Gesangvereinszugehörigkeit beim Liederkranz Wutöschingen. Windler stand während dieser Zeit 54 Jahre lang als Vereinsvorsitzender an der Spitze der Sängerschar. "Diese Anzahl an Vorstandsjahren ist ein absoluter Rekord", merkte Konrad Schlegel, der derzeitige Vorsitzende des Vereins bei seiner Verabschiedungsrede an. Die Sängerschar verabschiedete sich mit den Lieblingsliedern des Gesangsfreundes und einem gemeinsamen Abendessen. Zahlreiche Ehrungen und Urkunden wurden dem treuen und verantwortungsbewussten Sänger in dieser langen Zeit überreicht, darunter die goldene Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und auch eine besondere Ehrung seitens der Gemeinde Wutöschingen.

Beim Liederkranz ist und bleibt Windler Ehrenvorsitzender, egal ob als aktiver oder passiver Sänger. Zum 90-jährigen Vereinsjubiläum vor fünf Jahren hat Windler eine umfangreiche Informations- und Erinnerungsbroschüre über den Gesangverein Liederkranz verfasst. Mit Luthers Geschichte über das Apfelbäumchen zog Schlegel einen Vergleich zum Wirken von Johann Windler. Als positiv gestimmter Hoffnungsträger für den Fortbestand des Vereins wurde dem Gesangskamerad ein Apfelbäumchen überreicht. Schlegel nahm die Geschichte auch zum Anlass alle weiteren Vereinsmitglieder zu ermuntern, einen Brief zur Werbung neuer Sänger zu verteilen. "Wir müssen massiv Werbung für uns selbst machen, sonst weiß ich nicht mehr weiter", sagte der Vorsitzende und verteilte den Brief mit der Überschrift: "Wir brauchen Deine Stimme". In seinem 95. Jahr steht der Traditionsverein vor einem Wendepunkt.

Entweder kommen neue Sänger hinzu, was bedeutet, dass der Weg des Gesangvereins weitergehen und in fünf Jahren das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden kann, oder der Verein stagniert weiter und das Aus des Liederkranzes rückt in greifbare Nähe.

"Das ist unser letzter Aufruf"

Der Liederkranz steht vor einem Wendepunkt. Das Aus des Liederkranzes rückt in greifbare Nähe, wenn es dem Verein nicht gelingt, neue Sänger zu werben. Vorsitzender Konrad Schlegel zur Situation.

Herr Schlegel, wie war die Entwicklung an aktiven Sängern in den letzten fünf Jahren?

Viele sind zu Grabe getragen worden, viele sind aus Altersgründen ausgeschieden und einige sind durch Wegzug verloren gegangen.

Wie viele Sänger braucht es, damit der Verein sicher weiterbestehen kann?

Unsere Vorstellung sind mindestens acht Sänger, damit für jede Stimme zwei neue zur Verstärkung dazu kämen.

Welche Möglichkeiten der Sänger-Akquise hat der Verein bisher ausgeschöpft?

Bisher haben wir über das Amtsblatt geworben und auch in der Vergangenheit einige persönliche Gespräche geführt. Aber der Ernst der Lage wurde nicht wahrgenommen oder konnte nicht vermittelt werden. Das ist unser letzter Aufruf an alle Männer in Wutöschingen.