Wutöschingen Konrad Schlegel aus Wutöschingen erhält Ehrennadel des Landes

Bei einer Feierstunde im Rathaus konnte Bürgermeister Georg Eble die begehrte Auszeichnung an \"Konni\" Schlegel überreichen. 2005 initiierte Schlegel u.a. die Gründung der Boulefreunde und steigerte mit zahlreichen Ideen die Attraktivität des Wutöschinger Familientags.

Wutöschingen – „Das was ich heute tun darf, würde ich am liebsten jeden Tag tun“, sagte Bürgermeister Georg Eble zum Auftakt der Feierstunde anlässlich der Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an Konrad Schlegel.

Diese besondere Auszeichnung erhielt der aus Detzeln stammende Bürger für sein langjähriges und besonderes bürgerschaftliches Engagement. Die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft Wutöschingen, der Chöre und der Gemeindeverwaltung waren der Einladung ins Rathaus gefolgt, die „Stammtischler“ umrahmten das Festprogramm zu Ehren ihres Freundes Konni mit musikalischen Einlagen und fröhlichen Liedern. In seiner Festansprache verband Eble die Heimat mit dem guten Gefühl der Ruhe, der Zufriedenheit und der positiven Hoffnung auf die Zukunft, die jedoch in unserer modernen Zeit wohl vielen Menschen fehle. Deshalb sei es von großer Bedeutung, Heimat zu vermitteln. „Um den inneren Zustand unserer Gesellschaft wäre es wesentlich besser bestellt, wenn es noch viele solcher Menschen wie Konrad Schlegel geben würde“, beteuerte der Bürgermeister. Schlegel sei durch sein gelebtes selbstloses, ehrenamtliches Engagement ein überzeugendes Gegenbeispiel zur sozialen Kälte und rücksichtsloser Ellbogen-Mentalität. So sei es ungeheuer wichtig, immer wieder von neuem verantwortungsbewusste Menschen zu finden, die in solche Fußstapfen treten, auch wenn diese, wie im Fall von Konrad Schlegel, besonders groß sind. Die ehrenamtliche Vita von Konrad Schlegel beginnt 1978 bei der Narrenzunft Frösche: er war 25 Jahre aktives Mitglied und von 1984 bis 1996 Zunftmeister, anschließend bis heute Ehrenzunftrat.

1986 gründete Schlegel mit weiteren Vereinsvorständen die Vereinsgemeinschaft Wutöschingen und leitete diese 18 Jahre lang. Dadurch erhielt das Fasnachtsbrauchtum in der Gemeinde Impulse und wurde neu belebt.

Unter Schlegels Vorsitz im Verein Handel und Gewerbe von 1998 bis 2000 wurde unter anderem die Attraktivität des Wutöschinger Familientages gesteigert; viele Ideen Schlegels wurden später noch in die Tat umgesetzt. Von 1999 bis 2009 war der Geehrte Gemeinderat. Georg Eble lobte in diesem Zusammenhang Schlegels ruhige Art und Sachkompetenz.

2005 initiierte Konrad Schlegel die Gründung der Boulefreunde und den Bau des Bouleplatzes bei der Linde. Seit 1986 singt er im Männergesangverein Liederkranz und ist seit 2007 Vorsitzender der Sängerschar. Seit 2015 ist er Mitglied bei den Stammtischlern. 2014 und 2015 leitete er Skat- und Jasskurse bei der VHS und gibt auch jetzt noch Jugendlichen in der Alemannenschule wöchentlich Unterricht im Jassen.

Beruflich leitete Konrad Schlegel „so nebenbei“, wie Bürgermeister Eble erwähnte, von 1975 bis 2003 die Fleischabteilung der Metzgerei Probst und übernahm diese 2004 bis 2012 als selbstständiger Unternehmer. Mit sehr persönlichen Worten und zahlreichen Anekdoten sowie lustigen Erinnerungen in Verbindung mit Präsenten bedankten sich die Vereinsvertreter bei ihrem Vorbild und sprachen Schlegel große Anerkennung aus.