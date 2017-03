Wutöschingen Kollision beim Abbiegen: Bundesstraße 314 war voll gesperrt

Zwei Schwerverletzte wurden am Donnerstag nach nach einem Unfall auf der B314 bei Horheim mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines VW missachtet.

Nach einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der B 314 in Höhe von Wutöschingen Horheim am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.13 Uhr wollte eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Ford von Lauchringen kommend nach links in Richtung Horheim abbiegen. Dabei missachtete sie laut Polizeibericht den Vorrang eines entgegenkommenden VWs und es kam zum Zusammenstoß. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen, stieß gegen die Leitplanke und kam schließlich in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die Insassen im Ford leichtere Verletzungen, der 36 Jahre alte Fahrer des VWs wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Spital. Seine Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße musste für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.