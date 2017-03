Wutöschingen Klosterschüer: So schräg war der Auftritt von Gogoll und Mäx

Klosterschüer: So schräg war der Auftritt von Gogoll und Mäx

Gogol und Mäx haben in der Klosterschüer in Ofteringen dem Publikum Comedy der besonderen Art. Sie entlockten ihren Instrumenten nicht nur schräge Töne, zeitweise standen diese sogar schräg, wie beispielsweise das Klavier. Aber lesen Sie selbst:

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ofteringen – Wer glaubt, die Klosterschüer ist eine Bühne für staubiges Provinztheater irrt sich gewaltig, auch am Wochenende wurde mit „Humor in Concert“ wieder ein hochkarätiges Programm geboten. Christoph Schelb und Max-Albert Müller als Gogol und Mäx sind seit 25 Jahren eine feste Größe in Sachen Musikkabarett und touren durch ganz Deutschland sowie Frankreich. Das Ofteringer Publikum wurde überrascht mit einer geballten Ladung Comedy der besonderen Art – klassische Klänge von Bach, Beethoven und Mozart präsentiert mit Instrumenten, die den üblichen Rahmen sprengen.

Da erklang die „Musica Bavaria“ mit Schellen und Alphorn, welches Max-Albert Müller gleichzeitig mit dem Klavier spielte, um anschließend mit dem Geigenbogen eine Weise auf dem Xylofon, der sogenannten „Stradivari Metallica“ erklingen zu lassen. Mit einem Sprung in die Tonne verblüffte der Künstler sein Publikum ebenso wie mit seiner ausgeprägten Mimik – der Humor ist den beiden Musikkabarettisten förmlich ins Gesicht geschrieben. Ganz gleich, ob mit einem Glasglockenspiel oder einer Klarinette, die sogar in der Blumenvase gespielt wurde, das „Concerto Serioso“ nahm mit einem zerrissenen Frack seinen Lauf – ein neuer, sehr sexy, wie die Zuschauer bemerkten, war schnell zur Hand und die atemberaubende Akrobatik, gepaart mit Komik, die das Zwerchfell zum Beben brachte, ging in rasantem Tempo weiter.

Da wurde ein Notenblatt vermisst, welches in schier unerreichbarer Höhe sichtbar zu erkennen war und die Beiden mühten sich auf turnerische Weise, die Noten zu ergattern, ganz nebenbei erklangen imposante Töne, die dem Piccolo-Saxophon, der Piccolo-Posaune, oder der Miniaturtrompete entlockt wurden. Auch ein Gartenschlauch entpuppte sich als hervorragendes Blasinstrument und mit zwei kleinen Okarina Tonflöten wurden die Gäste ebenfalls in Staunen versetzt. Die beiden Künstler sind ein eingespieltes Team und mit Leichtigkeit wurden Spaß, urkomische Dialoge gepaart mit gekonnter musikalischer Leistung auf einer Vielzahl von Instrumenten dargeboten.

Das Piano spielte eine zentrale Rolle und die Gemeinde Wutöschingen kann froh sein, dass die beiden Herren ihr eigenes mitbrachten. Das gute Stück wurde ziemlich malträtiert und auch ein Stuhl ging entzwei. Als dann auch noch der Teppich auf der Bühne ausgeklopft werden sollte, zeigten sich die Zuschauer vom Balanceakt des Tutu-schwingenden Christoph Schelb umso mehr begeistert, der filigran mit Schirm über die Blumenvase als Halterung der Stange zur Basstuba hin stolzierte. Und dann stand plötzlich das Klavier nur noch auf einer Kante, wurde dennoch munter von Müller gespielt, während Schelb auf einer Dose balancierend dazu das Saxophon erklingen ließ. Ein Höhepunkt nach dem anderen, ein Spaß, ein Gag folgte dem nächsten und die Zuschauer konnten nicht genug bekommen – mit stehendem Applaus wurde die Leistung der Beiden gewürdigt und das Duo bedankte sich mit drei Zugaben.